Molini di Triora: doppia ordinanza di chiusura per due strade in regione Galei e frazione Aigovo

Doppia ordinanza di chiusura strade a Molini di Triora. In entrambi i casi il sindaco, Manuela Sasso, è dovuto intervenire per smottamenti di terreno, il primo per le piogge dei giorni scorsi e il secondo per danni provocati da una vecchia alluvione.

Nel primo caso la frana è avvenuta a valle della strada comunale di Gavano in regione Galei, tanto da compromettere il passaggio in sicurezza dei veicoli. Con un’apposita ordinanza il primo cittadino ha deciso di chiudere la strada al transito veicolare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il divieto riguarda i mezzi mentre sarà possibile transitare a piedi.

La seconda riguarda la chiusura di un tratto di via Costa nella frazione di Aigovo, per consentire una serie di lavori della ‘Geo Tecna', esecutrice degli interventi di somma urgenza a seguito del cedimento della banchina lungo l’unica strada di accesso alla frazione di Aigovo. In questo caso si tratta di danni provocati dall’alluvione del 2019.

Per poter effettuare i lavori in sicurezza, la strada sarà chiusa dalle 8 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18, dal lunedì al sabato a partire da domani, con apertura serale.