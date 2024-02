Al luogotenente Roberto Puddu la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

Alla caserma “Somaschini”, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Marco Morganti, ha consegnato la “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare” al luogotenente Roberto Puddu, adesso in congedo e già comandante della stazione Carabinieri di Vallecrosia.

Puddu, 58enne originario di Torino, si è arruolato nel 1987 e, terminato il corso da Carabiniere, dopo una parentesi alla stazione Carabinieri di Basovizza, ha intrapreso la carriera di sottufficiale frequentando il biennio di formazione all’istituto militare, prima a Velletri e poi a Vicenza.

Terminati gli studi è stato destinato a Bordighera dove ha messo a disposizione le sue competenze sia al comando stazione, sia al nucleo operativo e radiomobile della compagnia rivierasca, ricoprendo, dal 2007 al 2016 il ruolo di comandante della radiomobile.

Nel 2016 è stato trasferito a Vallecrosia come comandante fino al 1° agosto 2023, data in cui, avendo maturato i requisiti, ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo.

Durante la cerimonia, il colonnello Morganti ha colto l’occasione per “ricordare che la Medaglia Mauriziana riportante l’effige ed ispirata al sacrificio del ben noto alla comunità imperiese san Maurizio martire, fu istituita già nel 1839 da Carlo Alberto di Savoia Re di Sardegna e poi reintrodotta nell’ordinamento della Repubblica Italiana nel 1954. La medaglia rappresenta una delle più alte ed ambite onorificenze che possono essere conferite a chi presta servizio nelle forze armate ed è concessa dopo un iter piuttosto articolato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa e solo ed esclusivamente a quegli ufficiali e sottufficiali che hanno prestato dieci lustri di servizio militare computato con particolari parametri, primi tra tutti il comando ed il particolare merito nelle valutazioni caratteristiche”.