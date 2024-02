Festival di Sanremo 2024: chilometri di fibra e milioni di byte trasferiti grazie alla Sistel Telecomunicazioni

Anche il servizio Internet in occasione del Festival di Sanremo è stato fondamentale per il lavoro degli addetti alla comunicazione e non solo, nelle sale stampa dell’Ariston Roof e del Palafiori ma anche in giro per la città.

Le due sale dedicate ai giornalisti sono state allestite, dal punto di vista della connessione, dalla Sistel Telecomunicazioni di Sanremo, che ha dovuto prevedere una massiccia presenza per l’invio di foto e video, ma anche per la navigazione. Importante il traffico di dati: al ‘Roof’ si sono registrati 700 device (tra telefoni, tablet e computer) mentre nella sala ‘Lucio Dalla’ si sono registrate 378 persone, collegando 690 device. In totale sono stati movimentati dati per 7,6 terabyte di traffico, tra upload e download.

Rispetto allo scorso anno i numeri sono decisamente aumentati, quando era presente l’unica sala stampa al Casinò, con un massimo di 160 device collegati. Anche le differenze sul traffico movimento sono siderali rispetto al 2023.

Oltre a questo l’azienda matuziana ha allestito tutta una serie di fibre ottiche per Rai Pubblicità e il ‘Gruppo Eventi’ per la gestione dei diversi maxi schermi sparsi in tutta la città, con al regia spostata da Santa Tecla al retro del palco, sul solettone di piazza Colombo.

Ma non solo perche la fibra ottica è stata portata in diversi luoghi della città. Come, ad esempio, nella zona del Miramare Palace dove era stato allestito il quartier generale di Mondadori con tutta una serie di periodici e media in genere. Diverse le richieste anche in centro, dove la fibra è stata portata: in via Corradi per Amazon Music, in via Palazzo per ‘Casa Ghali’ e molti altri media in piazza Colombo.

La Sistel, per la prima volta quest’anno, è stata anche incaricata di allestire la connettività dei varchi sistemati nel centro della città, che consentisse la gestione degli ingressi e delle uscite nella cosiddetta ‘zona rossa’. Fino all’anno scorso erano gestiti con la connessione 4G e 5G ma, vista la congestione delle linee telefoniche, non funzionavano perfettamente. Per questo l’azienda ha steso cavi e installate antenne dedicate per far funzionare l’intero sistema.

Servite con la fibra anche le radio al ‘Villaggio’ sotto il Casinò, tra le quali Radio Number One e Radio 104.