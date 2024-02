Ventimiglia: ritiro dei rifiuti, ok al passaggio supplementare per le utenze non domestiche

Dario Trucchi Presidente della Confcommercio di Ventimiglia ringrazia l’Amministrazione comunale di Ventimiglia e l’assessore all’igiene urbana Milena Raco per la sensibilità dimostrata a fronte della richiesta avanzata dalla Confcommercio ventimigliese, relativa all’incremento dei passaggi per il ritiro dei rifiuti delle utenze non domestiche.

Il Comune di Ventimiglia ha affidato al gestore Teknoservice il servizio integrativo consistente in un passaggio supplementare di raccolta domiciliare per le utenze non domestiche cittadine, nel periodo invernale (dal 1 settembre al 31 maggio), di rifiuto urbano residuo (indifferenziata) e frazione organica.

Il servizio avrà effetto immediato ed i maggior passaggi a favore delle utenze non domestiche per la raccolta dei rifiuti, in questo modo:

- aggiunta ritiro Rur 'Secco' il sabato

- aggiunta ritiro 'organico' il venerdì