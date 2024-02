Bollette: nella nostra provincia si è risparmiato rispetto al 2022 ma per l'energia elettrica è la più cara in Liguria

Secondo l’analisi di Facile.it, a parità di consumi, nel 2023 le famiglie residenti in provincia di Imperia con contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 724 euro per la bolletta della luce e 646 euro per quella del gas.

Si tratta, rispettivamente, del 34% ed il 27% in meno rispetto all’anno precedente. Sebbene la provincia risulti essere l’area della Liguria dove si è speso di meno per il gas, è anche quella con la bolletta dell’energia elettrica più alta.

Se a livello regionale la spesa media 2023 per l’energia elettrica è stata pari a 642 euro (il conto più leggero d’Italia), guardando ai consumi a livello locale emerge che si è speso di più nelle province di Imperia (724 euro) e La Spezia (720 euro); chiudono la graduatoria Savona (629 euro) e Genova (616 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 728 euro; analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di La Spezia (808 euro), Savona (798 euro) e Genova (706 euro); ultima nella classifica regionale Imperia (646 euro).