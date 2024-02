Sanremo: caos e litigi in frazione San Pietro all'uscita della scuola, le proposte di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Michela Alborno, ci ha scritto per segnalare un problema che si ripete regolarmente, durante il periodo scolastico, in frazione San Pietro a Sanremo, sulla piazza della Chiesa del Sacro Cuore:

“Dalle 16, in attesa che escano gli alunni dalla scuola locale, le macchine ostruiscono la viabilità. La situazione è diventata insostenibile, a mio avviso, per due motivi. Le macchine sono sempre più grandi e meno alunni sfruttano il pulmino scolastico. Inoltre c'è meno collaborazione tra gli automobilisti e, spesso, volano parole grosse visto che tutti vantano un diritto. Poiché la scuola e le dimensioni della strada sono una realtà, chiedo all'Amministrazione di trovare una soluzione. Ne propongo tre: - inserire due semafori nel tratto di circa 200 metri che, per il modo di parcheggiare, diventi ad una corsia; - scaglionare l'orario di uscita degli alunni, per classi; - obbligare le famiglie ad utilizzare lo scuolabus”.