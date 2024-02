Riva Ligure: professionalità e cortesia, i ringraziamenti di due lettori ai dipendenti dell'Anagrafe

I nostri lettori, Mauro Giovanni Di Liberto Inga Blesciaga, ci hanno scritto per esternare nei confronti del team dell'ufficio anagrafe di Riva Ligure, diretto dal Dott. Papa e con la Signora Angela Benvenuto ed il suo collega, le più vive e sentite espressioni di stima:

“Per la capacità riscontrata di rapportarsi con il pubblico dimostrando professionalità e premura specie con le persone più anziane o categorie meno esperte. In occasione di tre incontri avuti, si sono sempre prestati in modo ineccepibile e cordiale all'espletamento delle loro funzioni, cosa sempre più rara ormai da riscontrare nelle Pubbliche Amministrazioni. Proprio per questo vogliamo ringraziarli pubblicamente”.