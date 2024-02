Sanremo: al Museo Civico un libro per ragazzi, prima traduzione italiana de “Il Cavaliere di Danimarca”

Sotto l’insegna de “Il museo de Lo Studiolo” tornano gli incontri letterari promossi dalla omonima casa editrice sanremese in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune di Sanremo.

Domani alle 17,15 si terrà, nella Sala Consiliare del Museo Civico di Palazzo Nota, un incontro letterario per la prima presentazione del volume di narrativa per ragazzi dal titolo “Il Cavaliere di Danimarca”, opera di una celebre autrice portoghese: Sophia de Mello, nata a Oporto nel 1919 e morta a Lisbona nel 2004. Si tratta di un racconto fiabesco, in cui un cavaliere nordico compie delle avventure per raggiungere Gerusalemme, scoprendo l’Italia, Venezia e Dante Alighieri.

Il testo è stato per la prima volta tradotto in italiano da Paolo Romeo, Master of Arts in traduzioni letterarie, membro fondatore de Lo Studiolo residente a Londra e “attaché per l’Occidente” dell’Istituto Internazionale di Metapolitica “Joseph de Maistre”. Il volume, già distribuito in libreria, costituisce la settima uscita della collana “Diversificando”, in elegante veste editoriale, con illustrazioni originali e testo portoghese a fronte.

All’incontro al Museo sarà presente il traduttore, affiancato dall’editore Freddy Colt e dagli scrittori e critici letterari Alessio Bellini e Fabio Barricalla. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che amano le fiabe, le narrazioni fantastiche e il fascino dell’avventura espressa secondo i canoni tradizionali della grande letteratura europea.