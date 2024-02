Sanremo: il comune affiderà per altri 33 anni la gestione del Mercato dei Fiori ad Amaie Energia

Il Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo verrà affidato per altri 33 anni ad Amaie Energia, ad eccezione degli spazi legati alle scuole ed agli impianti sportivi.

Come scrive oggi La Stampa, infatti, il Comune affiderà la struttura alla partecipata, al termine di 11 anni di affidamento temporaneo. In pratica il mercato sarà gestito da Amaie Energia dal 1° marzo prossimo, al 2056. Della pratica, approvata dalla Giunta, ne discuterà venerdì il Consiglio comunale dopo il passaggio di oggi in commissione.