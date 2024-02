Online il sito della nuova scuola diocesana ‘Beato Carlo Acutis’ di Bussana e festa di condivisione e di presentazione della scuola

Domenica 3 marzo, alle ore 12.30, si terrà un momento conviviale alla scuola parentale diocesana 'B. Carlo Acutis', situata a Bussana, Sanremo, in via Stefano Geva 8, con le famiglie interessate, gli insegnanti ed i volontari coinvolti, per conoscersi e parlare, condividendo in un clima gioioso e famigliare il pranzo.

È online anche il sito internet della scuola, all’indirizzo: www.scuolacarloacutis.it.

"La scuola offre al territorio l’opportunità dell’istruzione parentale sempre più ricercata e scelta in Italia. La diocesi di Ventimiglia – Sanremo mette a disposizione una struttura recentemente rinnovata e messa a norma, facilmente accessibile dall’Aurelia bis, con possibilità di parcheggio, che dal borgo di Bussana si affaccia sul mare.

Accanto all’attività scolastica saranno possibili altre esperienze collaterali con scopi didattici, educativi e formativi come: doposcuola, uscite, laboratori, sport, musica, canto e oratorio.

La scuola vuole dare anche l’opportunità di scoprire la storia e la cultura locali. La presenza di un sacerdote garantirà inoltre l’assistenza spirituale, per alunni, famiglie e insegnanti che lo desiderino.

La scuola parentale è una realtà, in diverse parti d’Italia e ancor più all’estero. Serve a garantire ai genitori l’esercizio del loro diritto fondamentale e costituzionale di istruire ed educare la prole, secondo i propri valori. Vuol essere una scuola accessibile a tutti, basata sul contributo volontario di insegnanti, educatori e genitori, che riconoscono e aderiscono alla proposta formativa sostenuta dalla Diocesi. È una scuola innovativa per molti aspetti, ma che offre e garantisce la solidità tradizionale dell’insegnamento, seguendo passo passo l’alunno nelle sue esigenze e propensioni.

Sarà possibile anche visitare la mostra sul Beato Carlo Acutis allestita presso la sede della scuola.

Sono aperte le iscrizioni, fino al 31 luglio. Sul sito si trova la modulistica utile.

Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail scuola.parentale@diocesiventimiglia.it o telefonare a don Thomas Toffetti Lucini al numero 3313724440".