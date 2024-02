Triora: il Comune aderisce a 'M'illumino di meno', nominati alcuni residenti come 'Guardiani di acqua e luce'

L'Amministrazione comunale di Triora ha aderito alla 20a edizione dell'iniziativa ‘M'illumino di meno’, prevista per il 16 febbraio prossimo. La manifestazione viene organizzata allo scopo di sensibilizzare i giovani sulla necessità di vivere una vita più ‘risparmiosa’ da un punto di vista dei consumi energetici.

Sono stati nominati diversi residenti quali ‘Guardiani dell'acqua’, per la scuola ‘P.F. Ferraironi’. Dovranno controllare, durante la loro presenza nel plesso scolastico, che non vengano lasciati rubinetti aperti provvedendo direttamente a chiuderli e segnalare alla maestra eventuali perdite di acqua in modo da poter far intervenire prontamente l'operaio comunale per eventuali riparazioni o chiusure.

Previsti anche i ‘Guardiani della luce’ che, in questro caso, dovranno verificare che non vengano lasciate luci accese in locali/aule non interessate da presenza di persone ed accertare che tutti i termosifoni siano correttamente funzionanti.