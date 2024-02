Sanremo: niente taxi per 'Marley' il cane non vedente, ma il conducente ha applicato la normativa nazionale

Tassista rifiuta il trasporto di ‘Marley’ cane non vedente che la settimana scorsa era a Sanremo insieme alla Protezione Civile per il Festival e una nostra lettrice amante degli animali interviene per chiederne il motivo.

Si tratta di Simona Taggiasco, che ci ha segnalato quanto accaduto. Insieme ai suoi proprietari, infatti, Marley non è stato fatto salire sul taxi, per potersi muovere tra l’albergo e la zona centrare. “Marley – dice Simona - nonostante sia non vedente, fa parte della protezione civile per la ricerca di persone scomparse e sta prendendo il brevetto per il salvataggio in mare”.

Simona non intende assolutamente fare polemica ma vorrebbe conoscere il motivo della decisione del tassista. Proprio per questo abbiamo rivolto la domanda al RadioTaxi matuziano che ci ha confermato come una normativa nazionale prevede quanto accaduto.

In pratica il conducente del taxi può rifiutare il trasporto di un qualsiasi animale, in alcuni casi per questioni igieniche, in altri per eventuali problemi di allergie. Da evidenziare che questo accade per la richiesta di una corsa direttamente in area taxi mentre, se l’utente telefona al radiotaxi e dice di avere un animale, la chiamata verrà automaticamente smistata a chi accetta di fare questo tipo di servizio.