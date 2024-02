'Riempi un carrello d’amore… dona alla Cri di Sanremo', iniziativa a favore di cittadini bisognosi

'Riempi un carrello d’amore… dona alla Croce Rossa Italiana, comitato di Sanremo…'. Questo lo slogan con cui i volontari matuziani invitano la popolazione a donare alimenti di prima necessità a lunga conservazione, a chi domani, 13 febbraio, si recherà al Conad Permare, dalle 9.30 alle 12.30.



“Purtroppo la situazione è drammatica - sottolinea il presidente Ettore Guazzoni - non passa giorno che sia il centralino che la sede del nostro Sportello della Gentilezza di corso Imperatrice 106, non vengano presi d’assalto da cittadini residenti sul territorio di nostra competenza, che chiedono un supporto alimentare”.



Guazzoni informa che da mesi gli aiuti da parte di Sifead e Agea sono ridotti, tant’è che Croce Rossa Italiana ha scritto ai vertici di Agea per segnalare la carenza di prodotti e la difficoltà ad aiutare le persone in stato di bisogno. Lo stesso slogan verrà utilizzato sabato 17 febbraio al Conad City di Ospedaletti. Gli alimenti più necessari sono al momento i seguenti: Riso, olio, biscotti, fette biscottate, legumi e pomodori pelati.