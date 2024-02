Raccolta differenziata a Bordighera, Allavena: "Mancano le tessere per le nuove ecoisole informatizzate"

"Mancano le tessere per attivare l'apertura delle nuove ecoisole informatizzate per questo motivo non abbiamo ancora iniziato la distribuzione dei volantini informativi o organizzato incontri con la cittadinanza" - dice l'assessore con la delega alla Nettezza urbana Giovanni Allavena parlando delle nuove ecoisole informatizzate di colore grigio che nei giorni scorsi sono state posizionate lungo le vie di Bordighera.

Dovrebbero entrare in funzione tra circa un mese ma sembra che ci sia qualche difficoltà iniziale. "Dobbiamo stampare le tessere" - fa sapere l'assessore - "o potremo usare le tessere sanitarie che vanno comunque bene per identificare il conferitore".

"Dobbiamo vedere, inoltre, a chi riservarle perché nell'appalto generico sarebbero 'und', cioè per utenze non domestiche" - afferma Allavena - "Sarebbero, perciò, destinate solo ai negozi ed eventualmente ai non residenti, invece, noi alcune isole, soprattutto quelle posizionate fuori dal centro, vorremo destinarle anche ai residenti per eliminare i cassoni di plastica esterni e avere così meno bidoni in giro per la città, che creano disordine, ma tutto è ancora da decidere".