Raccolta differenziata, a Bordighera spuntano nuove ecoisole informatizzate (Foto e video)

Nuove ecoisole informatizzate di colore grigio spuntano lungo le vie di Bordighera. Negli ultimi giorni sono state posizionate in diverse zone della città, compreso il lungomare, ma non sono ancora attive. Sui nuovi 'bidoni' della raccolta differenziata vi è, infatti, un messaggio che informa gli utenti che le ecoisole entreranno in funzione tra un mese.

Per utilizzare le nuove isole ecologiche si dovrà usare la tessera sanitaria o passare il Qrcode davanti al lettore. Sono, infatti, dotate di sensori che riconosceranno il codice e permetteranno di conferire i rifiuti nell'apposito contenitore. Ogni apertura ha un colore diverso per far capire rapidamente agli utenti dove dovranno inserire l'organico (marrone), il secco indifferenziato (nero), la carta e il cartone (azzurro), il vetro (verde), la plastica e i metalli (giallo).

Per evitare problemi nella raccolta e smaltimento dei rifiuti il Comune indicherà, a breve, quale struttura di conferimento è stata assegnata a ogni utente.