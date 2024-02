Casa Sanremo, Amadeus ospite a sorpresa della penultima puntata

La penultima giornata di programmazione di Casa Sanremo inizia nel migliore dei modi con una visita a sorpresa di Amadeus.

Il conduttore e direttore artistico del Festival, grande amico di Casa Sanremo, ha passato circa mezz’ora con i ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti che trasmette in diretta dall’area hospitality del Festival contenuti esclusivi ideati dai ragazzi e che racconta la settimana dedicata alla canzone italiana dal loro punto di vista, inedito e originale.

Amadeus, durante la lunga chiacchierata ai microfoni di Radioimmaginaria, ha raccontato di come anche lui abbia iniziato il suo percorso artistico lavorando in radio. L’intervista a più voci è stata condotta da Jose, figlio del conduttore del Festival e inviato dell’emittente, affiancato da Sassa, Mario, Matil, Greta, Mattia, Iacopo, Carlotta, Luvi e Marco, tutti visibilmente emozionati e orgogliosi per questa occasione unica.

“Noi di Radioimmaginaria da lunedì abbiamo iniziato a realizzare ogni giorno per RaiPlay Sound un podcast chiamato "Stonati a Sanremo - 40 adolescenti senza pass" in cui abbiamo deciso di raccontare come è la settimana del Festival senza avere un pass al collo.

È stato molto bello parlare con Amadeus, ci ha rivelato che all'inizio anche lui è stato uno di noi, un adolescente senza pass, faceva radio e adesso è diventato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Da senza pass al palco dell'Ariston!” afferma Marco, uno dei ragazzi della radio.

Amadeus durante la visita ha anche colto l’occasione per un saluto dal Salotto letterario di Casa Sanremo Writers, dove era in corso il progetto di avvicinamento alla lettura ideato e promosso da Casa Sanremo.