Festival di Sanremo, le riflessioni del candidato sindaco Gianni Rolando

Il candidato a Sindaco di Sanremo, Gianni Rolando, evidenzia alcune criticità in merito all’organizzazione della 74° edizione del Festival della Città dei Fiori.

“Il Festival di Sanremo è ormai alle sue battute finali e vorrei fare una riflessione costruttiva. Stiamo parlando di un evento di portata mondiale che dovrebbe trovare più spazio anche durante l’anno, come ad esempio, una sorta di versione estiva, un ‘Festivalbar 4.0', che darebbe una spinta ulteriore al turismo sanremese. In questa ottica, relativa ad un grande afflusso di persone, si parla di 180.000 presenze giornaliere, bisogna pensare ad una viabilità più sostenibile e accessibile”.

“Organizzare da Levante e da Ponente aree posteggio servite da bus navetta, preferibilmente mezzi ecologici, senza scordare l’importanza della ciclabile per una mobilità più green e la possibilità di collegamento con treni locali straordinari con la stazione di Taggia e Bordighera, dotata di numerosi parcheggi”.

“Questi accorgimenti potranno poi essere adottati normalmente per una più radicale soluzione della riduzione del traffico cittadino. È necessario anche rinforzare la sinergia tra Rai e Comune coinvolgendo tutte le categorie produttive (ad esempio ristoratori, albergatori, commercianti etc) della città per una gestione collegiale affinché si possa ottimizzare il periodo festivaliero”.

“Infatti, pur apprezzando il cosiddetto ‘Festival diffuso’ in città, a mio giudizio, una buona parte dei commercianti non è stata sufficientemente coinvolta nelle scelte e sta vivendo senza benefici l’intensissima attività in città, soffrendo la difficoltà di accesso alle zone centrali, con ripercussioni negative sulla propria attività”.

“In conclusione, mi piace moltissimo il Festival diffuso che si sta vivendo a Sanremo, ma sono necessari alcuni miglioramenti fondamentali perché tutti noi cittadini possiamo avere un reale beneficio da questa meravigliosa ed unica manifestazione”, conclude Gianni Rolando.