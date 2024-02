Bordighera, noleggio di e-bike e biciclette: pubblicato bando per la concessione dell'area

Il Comune di Bordighera continua a puntare sulla mobilità sostenibile e sull’outdoor: oggi è stato infatti pubblicato il bando di gara per la concessione di un’area demaniale da destinare a un’attività di noleggio di e-bike e biciclette.

La superficie, per una estensione massima 100 metri quadrati, si trova in piazzale Capitanerie di Porto, sopra l’approdo turistico; sarà riservato uno spazio per il ricovero notturno delle bici nel limitrofo deposito comunale.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione del pubblico almeno 10 e-bike (anche mountain bike), oltre a un’assistenza tecnica qualificata; richiesta anche l’offerta di biciclette per bambini e di supporti adeguati per il trasporto dei più piccoli. L’attività di noleggio dovrà essere esercitata per almeno 6 mesi nell’arco dell’anno solare; durante il periodo d’apertura il servizio dovrà essere fruibile per almeno 6 ore giornaliere tra aprile e settembre e almeno 5 ore giornaliere tra ottobre e marzo. La concessione avrà durata quinquennale

Il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica scadrà il 1° marzo 2024 alle ore 13.00.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando, online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera al link https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/s-u-a-p-bando-per-la-concessione-di-unarea-per-noleggio-biciclette-con-pedalata-assistita-e-bike/