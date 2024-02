Giornata del ricordo, Ventimiglia non dimentica le vittime delle foibe con lo spettacolo "Perché?" (Foto e video)

Ventimiglia commemora le vittime delle foibe con lo spettacolo "Perché?", andato in scena questa mattina al teatro comunale in occasione della Giornata del Ricordo.

I presenti, soprattutto ragazzi delle scuole, grazie al Liber Theatrum hanno potuto fare un viaggio alla scoperta di un drammatico evento storico. Prima il massacro degli italiani uccisi nelle foibe, poi il conseguente esodo di circa 350mila giuliano-dalmati dai territori della costa adriatica dell'ex Jugoslavia, avvenuto tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni cinquanta, infine, il lungo loro peregrinare in diverse strutture di accoglienza: campi profughi sparsi nel territorio italiano, che per le condizioni igienico sanitarie erano più simili a veri e propri campi di prigionia. Il titolo è stato scelto dal regista Diego Marangon “per porre domande e cercare di trovare risposte a una delle pagine più controverse e drammatiche della storia d’Italia, a una pagina della storia italiana ancora troppo poco conosciuta, per un percorso di riconciliazione nazionale in parte non ancora concluso”.

Le iniziative in memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano – dalmata, proseguiranno lunedì prossimo, il 12 febbraio, alle 10. Si terrà, infatti, la cerimonia pubblica solenne presso il cippo ubicato ai Giardini Martiri delle Foibe in via Lamboglia. Il programma prevede la deposizione di una corona d’alloro da parte del sindaco Flavio Di Muro, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e successiva benedizione, il picchetto d’onore della polizia locale di scorta al Gonfalone cittadino, l’Inno Nazionale e il silenzio intonato dall’Orchestra Filarmonica Giovanile, lo schieramento dei militari dell’Anget e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e l’orazione ufficiale da parte di Pietro Tommaso Chersola, presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Imperia.