Festival di Sanremo 2024: grande successo per il 'Gala' del nostro gruppo editoriale con Manuela Arcuri a Villa Noseda (Foto)

La cena di Gala organizzata dal gruppo editoriale Morenews si è confermata tra gli appuntamenti più attesi ed eleganti degli eventi collaterali del Festival della Canzone. Una splendida location, la bella e glamour Villa Noseda, ha registrato uno straordinario sold out con la presenza di artisti, cantanti e ospiti importanti del mondo imprenditoriale.

Protagonista Manuela Arcuri introdotta e presentata dal giornalista Claudio Porchia (www.traveleat.it , testata del gruppo dedicata ai viaggi ed alla gastronomia) e dall’editore Enrico Anghilante, che ha dato il via ad una serata allegra e divertente, perfettamente allineata con l’aria di festa e voglia di ripartenza che si respira in città.

Assegnati i premi AlpAzur, nati dall'idea dell'indimenticato Enrico Berio, a Pierluigi Rinaldi di Olio Raineri, a Walter Lagorio di UnoEnergy e molte attività turistiche, ed alla Banca di Caraglio e Riviera dei Fiori, ritirato dal dott.Graziano Colombo.

Deliziosa anche la cena preparata con ingredienti di grande qualità e che presentava eccellenze enogastronomiche da sempre promossi dalle testate del gruppo Morenews, con i Vini di Enoteca Campagna Amica di Asti

La serata come ormai in tutte le otto edizioni precedenti è in partnership con Grandi Auto Riviera.