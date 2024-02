Ventimiglia, a Monte Pozzo iniziata la piantumazione di 30 abeti utilizzati nel periodo natalizio (Foto)

E' iniziata ieri la piantumazione a Monte Pozzo di circa 30 abeti utilizzati durante il periodo natalizio. Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Su indicazione dell’assessore al verde pubblico Domenico Calimera è in corso la piantumazione a Monte Pozzo dei circa 30 abeti utilizzati durante il periodo natalizio, in ottemperanza alle legge 113 del 1992, che obbliga i comuni a porre a dimora un albero per ogni neonato nel corso dell’anno" - fa sapere il primo cittadino.

Nella città di confine, perciò, per ogni bambino nato verrà piantato un albero.