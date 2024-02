Confartigianato e aziende del settore olio a Milano la Borsa Internazionale del Turismo

La Confartigianato della provincia di Imperia ha partecipato al BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. L’evento si è svolto all’Allianz MiCo di Milano dal 4 al 6 febbraio.

Anche in questa edizione BIT Milano si è confermato un evento rappresentativo per tutto il settore turistico, con un ampio parterre espositivo, da enti del turismo italiani ed internazionali a vettori, da associazioni di categoria a tour operator fino a nuove destinazioni di nicchia.

I migliaia di visitatori, tra cui i principali i top buyer, sono stati accompagnati in una esperienza affascinante ed emozionate, alla scoperta di tipicità locali e novità dell’offerta turistica, di proposte destagionalizzate.

La Confartigianato di Imperia è stata accompagnata da due aziende del territorio: Olio Roi di Badalucco (presente con Margherita Bellini) e Olio Calvi di Imperia (che ha presentato la propria realtà tramite materiale audiovisivo, un’esposizione di olio extravergine di oliva e prodotti ad esso collegati - pesto, patè di olive e olive taggiasche - e relativa degustazione).

L’estremo ponente ligure è stato così protagonista durante una conferenza pubblica svolto nell’area incontri dell’Area della Confartigianato Nazionale. Dopo una panoramica sull’economia ligure e imperiese, la Confartigianato ha illustrato al pubblico una serie di iniziative messe in atto per la valorizzazione e la promozione delle imprese del territorio e delle produzioni tipiche, con particolare riferimento ai progetti legati al turismo esperienziale.

L’occasione è stata quella di stringere nuovi rapporto, sia per le aziende sia per l’associazione di categoria, volte all’organizzazione di nuove iniziative per lo sviluppo del tessuto economico locale.