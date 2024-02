Bordighera, servizio mensa alle 'Rodari': visita a sorpresa degli assessori Sferrazza e Sorriento

Oggi pranzo a sorpresa dell’Assessore Sferrazza e dell’Assessore Sorriento alle scuole Rodari di via Pasteur a Bordighera, con l’obiettivo di verificare la qualità dei pasti e del servizio mensa.

“Si tratta di un momento quotidiano di grande importanza sia per lo sviluppo e la crescita dei bambini sia per la loro educazione alimentare. Con questa consapevolezza, è doverosa da parte nostra un’attività di monitoraggio per tutelare il benessere dei piccoli alunni delle scuole cittadine.” hanno commentato gli Amministratori.