La noia di Angelina Mango conquista tutti: “Ci vuole coraggio a vedere le cose positive della vita”

Capace di stregare e affascinare con ‘La noia’, scritta con Madame e Dardust, Angelina Mango il giorno dopo la sua prima esibizione sul palco dell’Ariston è un pieno di emozione e gioia.

La cantautrice rivelazione del 2023 conferma ancora una volta di avere un potenziale pronto a esplodere e, al termine delle esibizioni dei trenta cantanti in gara, entra a pieno diritto nella top five.

“Innanzitutto - ha esordito - grazie per l’invito e per il tempo che mi dedicate. Sono molto emozionata e la conferenza stampa sembra una cosa da adulti, ho messo la giacca apposta”.

La tensione è allentata dopo l’esibizione di ieri: “Stamattina mi sono svegliata felice, su quel palco, ieri, mi sono divertita. É stato no scambio pazzesco, con il pubblico, con l’orchestra. Un anno fa non avrei mai pensato di essere qui, quindi grazie, soprattutto a voi”.

“Ho sempre vissuto le cose negative - prosegue la giovane artista - cercando a un certo punto di vederci un lato positivo, un lato quasi comico. Cerco di esorcizzare tutto; è facile vedere il lato negativo della vita, ci vuole più coraggio a vedere le cose positive che stanno in mezzo. Ho imparato a farlo e spero di non dimenticarmi mai di questo”.

‘La noia’ vede la firma di Madame e Dardust, oltre a quella di Angelina. Un brano nato da una sessione in studio: “Non è nata per Sanremo, ma dal nostro incontro. Ho sempre cercato la condivisione e le collaborazioni. Credo di poter imparare tantissimo. Quando ho saputo che avremmo potuto incontrarci, con lei e con Dardust, ho detto ‘aiuto’. Ci siamo conosciute in studio dopo esserci scritte sui social. Mi ha colpito la sua anima molto forte, che si percepiva. Ci siamo trovate d’accordo e questo era essenziale. La canzone parla di un concetto ed è molto autobiografica, mi sono molto fidata di lei e lei di me”.

L’impatto con l’orchestra ha dato ulteriore valore a un brano che mette insieme elementi e ispirazioni di diverse provenienze: “Quando ho fatto le prove, ho realizzato di avere con me una marea di professionisti e subito ho sperimentato uno scambio. È stata una super band gigante. Ogni anno fanno un lavoro assurdo, è un onore collaborare con loro”.

Non manca poi un pensiero alla serata di venerdì in cui Angelina interpreterà La Rondine, brano iconico di Mango: “La scelta di venerdì è stata molto pensata, molto difficile. Cerco di essere super rispettosa e di entrare in punta di piedi sul palco. Ci ho pensato molto però alla fine l’unica cosa che nel mio cuore sentivo giusta era questa”.