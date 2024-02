I ragazzi del Liceo 'Cassini' inviati al 'RDSnext': ieri l'esperienza con Angelina Mango e Didi (Foto)

Adam Fauzia, Chiara Revello e Charlie Christian Salazar Carvajal, proseguono nel loro lavoro di inviati del ‘Liceo Cassini’ al ‘RDSnext’, la radio della ‘Gen Z’ che si trova a Sanremo, sul truck della nota emittente radiofonica nazionale.

Il pomeriggio di ieri si è aperto con Didi, giovane artista conosciuto sotto il nome di Joelle e che ha deciso di cambiare il nome dopo l'avventura a XFactor l’anno scorso. Didi scrive da sempre, prima in inglese ora in italiano, e grazie al noto programma televisivo la sua voglia di diventare una professionista è progressivamente aumentata, facendole capire com'è la vera vita da cantante.

E’ poi toccato a Samara Tramontana, Gaia Garavaglia e, come primo ospite fisso, Lisa Luchetta. Tra varie attività e interazioni con il pubblico il pomeriggio ha iniziato a far vedere in lontananza le luci del tramonto e Angelina Mango si è presentata allo studio, poche ore prima del suo debutto al festival.

Quale sarebbe la sua squadra ideale al Fantasanremo? “Me stessa come capitano, come è ovvio che sia e poi: Mahmood, Gazzelle, Rose Villain e, ultimo ma non per importanza, Geolier”.