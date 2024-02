Bnkr44 per la prima volta in gara a Sanremo: "Noi ragazzi di provincia, vogliamo creare qualcosa di diverso"

I Bnkr44 con Governo Punk sono alla loro prima volta sul palco di Sanremo in gara.

"Siamo ragazzi di provincia con una passione in comune che vogliono creare qualcosa di diverso. A Sanremo vince la musica, non siamo qui per gareggiare ma per partecipare" spiegano i sei giovani ragazzi di Villanova.

"La vita di provincia ci ha ispirato molto, la nostra scrittura è più introspettiva rispetto ad artisti di grandi città".

L'anno scorso si erano presentati nel duetto con Sethu, quest'anno nella serata Cover saranno i protagonisti insieme a Pino D'Angiò con il quale porteranno Ma quale idea.

"Siamo molto gasati perché abbiamo una leggenda, un ospite fortissimo, abbiamo già visto che il pubblico apprezza questa scelta. Abbiamo reso il pezzo più nostra e dinamica".