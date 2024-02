Ventimiglia celebra i martiri delle foibe: il programma delle commemorazioni in occasione del giorno del ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito dalla Legge 92/2004 in memoria dei Martiri delle Foibe e l’esodo giuliano – dalmata, il Comune di Ventimiglia ha organizzato una serie di iniziative volte al ricordo di una delle più grandi tragedie del ‘900, troppo spesso dimenticata o volutamente oscurata.

In particolare, Venerdì 9 Febbraio, alle ore 10:00 si terrà presso il Teatro Comunale lo spettacolo teatrale, riservato gli studenti delle scuole, dal titolo “Perché?” a cura di Liber Theatrum, titolo scelto dal regista Diego Marangon “per porre domande e cercare di trovare risposte a una delle pagine più controverse e drammatiche della storia d’Italia. Un viaggio alla scoperta di un drammatico evento storico taciuto e quasi tenuto nascosto per troppo tempo. Una pagina della storia italiana ancora troppo poco conosciuta, per un percorso di riconciliazione nazionale in parte non ancora concluso”.

Lunedì 12 Febbraio, alle ore 10:00, si terrà la cerimonia pubblica solenne presso il cippo ubicato ai Giardini Martiri delle Foibe in Via Lamboglia. Il programma prevede:

- La deposizione di una corona d’alloro da parte del Sindaco della Città di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose e successiva benedizione;

- Il picchetto d’onore della Polizia Locale di scorta al Gonfalone cittadino;

- L’Inno Nazionale e il Silenzio intonato dall’Orchestra Filarmonica Giovanile;

- Lo schieramento dei militari dell’ANGET e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma;

- L’orazione ufficiale da parte del dott. Pietro Tommaso Chersola, Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Imperia.

La cerimonia, inizialmente prevista per Sabato 10 Febbraio, Giorno del Ricordo, è stata posticipata a Lunedì 12 Febbraio per avverse condizioni atmosferiche. Le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta. La Cittadinanza è cordialmente invitata.