SOS Condominio - consigli di “sopravvivenza” dell’ Avvocato Edilio Grappiolo

Con l’arrivo della primavera e delle prime giornate all’aria aperta, torna anche una delle domande più frequenti tra chi vive in condominio: si può accendere il barbecue sul balcone? La risposta, come spesso accade quando si parla di convivenza tra vicini, non è mai netta. Non esiste infatti una norma che vieti in modo assoluto di fare una grigliata in terrazzo, ma questo non significa che tutto sia consentito.

Il punto di partenza è semplice: il balcone è, nella maggior parte dei casi, una proprietà privata e quindi utilizzabile liberamente. Tuttavia, questa libertà incontra un limite ben preciso, stabilito dalla legge e ribadito più volte dai giudici: quello della cosiddetta “normale tollerabilità”. In altre parole, fumo, odori e rumori sono ammessi solo fino a quando non diventano eccessivi per chi vive accanto.

È qui che nascono i problemi. Perché ciò che per qualcuno è il profumo invitante di una grigliata, per altri può trasformarsi in un fastidio continuo, soprattutto se il fumo entra in casa o se le grigliate diventano troppo frequenti. La valutazione, infatti, non è astratta ma concreta: contano la durata, l’intensità, l’orario e perfino la disposizione degli appartamenti.

Prima ancora di parlare di legge, però, è sempre opportuno dare un’occhiata al regolamento condominiale. Non tutti sanno che esistono due tipi di regolamento: quello approvato dall’assemblea a maggioranza e quello cosiddetto “contrattuale”, accettato da tutti i condomini. Solo quest’ultimo può davvero limitare l’uso delle proprietà private, e, quindi, anche vietare espressamente il barbecue sul balcone. Ma attenzione: il divieto deve essere scritto in modo chiaro e preciso. Formule generiche, come quelle che richiamano il rispetto della tranquillità, difficilmente bastano.

In assenza di un divieto esplicito, quindi, il barbecue è consentito, ma sempre entro limiti ragionevoli. Quando questi vengono superati, ad esempio in presenza di fumi densi e persistenti o di utilizzi ripetuti e invasivi, si può arrivare a una vera e propria violazione dei diritti dei vicini, con il rischio di azioni legali e richieste di risarcimento.

Non bisogna poi dimenticare che il barbecue non è solo una questione di odori. Entrano in gioco anche altri aspetti, come la sicurezza, soprattutto in presenza di fiamme libere, il rispetto delle distanze e persino il decoro dell’edificio. Un piccolo barbecue mobile, usato occasionalmente, difficilmente crea problemi. Diverso è il caso di strutture fisse, magari in muratura, che possono incidere sull’estetica del condominio o creare situazioni di rischio.

Alla fine, più che le norme, a fare la differenza è spesso il comportamento. Bastano pochi accorgimenti per evitare tensioni: scegliere con attenzione la posizione del barbecue, limitare il fumo, evitare orari inopportuni e, perché no, avvisare i vicini: un gesto semplice che può prevenire molte discussioni.

Perché vivere in condominio significa proprio questo: trovare un equilibrio tra libertà personale e rispetto degli altri. E quando si parla di barbecue, la regola più efficace resta sempre la stessa: usare buon senso… la tua libertà finisce dove inizia il naso del vicino!