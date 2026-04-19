Balconi in fiore… e gocce di troppo: una delle cause più frequenti delle liti in condominio

Arriva la primavera: i balconi si riempiono di fiori, i colori tornano a vivacizzare le facciate e… insieme ai profumi, spesso si spandono anche le gocce. È il fenomeno dello “stillicidio”, una delle cause più frequenti di liti tra vicini di casa.

L’avvocato Edilio Grappiolo affronta in modo semplice un problema tanto comune, quanto sottovalutato: l’acqua che cola dai balconi, dai sottovasi o durante l’annaffiatura delle piante può creare disagi a chi abita ai piani inferiori, macchiando tende, pavimenti o arredi.

Ma cosa dice la legge? In linea generale, ogni condomino deve usare il proprio spazio senza arrecare danno agli altri. Anche una piccola perdita d’acqua, se continua nel tempo, può essere considerata un comportamento illecito. Non è necessario che il danno sia grave: basta che sia ripetuto e fastidioso.

La soluzione, però, non passa subito dalle vie legali. Il primo passo resta sempre il buon senso: basta poco per evitare problemi, come utilizzare sottovasi adeguati, annaffiare con attenzione o verificare che l’acqua non trabocchi. Se il problema persiste, è possibile rivolgersi all’amministratore di condominio o, nei casi più seri, valutare un’azione legale per la tutela dei propri diritti.

In primavera, dunque, sì ai balconi fioriti, ma con un’attenzione in più: il rispetto reciproco resta la base di una convivenza serena. Perché, in fondo, la propria libertà finisce dove inizia il balcone del vicino.