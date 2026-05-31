Liti in condominio: quando il vicino diventa il peggior nemico e come evitare la guerra

C’è chi litiga per un parcheggio, chi per il rumore dei tacchi alle sei del mattino, chi per una pianta sul balcone che perde acqua e chi, semplicemente, perché il vicino esiste.

La vita in condominio è una continua prova di convivenza civile. Persone diverse, abitudini diverse e sensibilità diverse condividono gli stessi spazi comuni. È quindi quasi inevitabile che, prima o poi, nasca qualche attrito. Il problema non è il conflitto in sé, ma il modo in cui viene gestito.

Molte controversie condominiali prendono avvio da questioni apparentemente insignificanti. Un bidone lasciato fuori posto, una bicicletta nell’androne, una festa che si prolunga oltre il consentito o un’automobile parcheggiata dove non dovrebbe essere. Piccole situazioni che, se affrontate con impulsività, possono trasformarsi in vere e proprie guerre di vicinato.

La prima regola è semplice: prima di arrabbiarsi, verificare.

Esiste davvero una violazione del regolamento condominiale? Il comportamento contestato lede un diritto oppure si tratta soltanto di una diversa percezione della normale tollerabilità? Spesso la risposta a queste domande è meno scontata di quanto si creda.

Il regolamento di condominio rappresenta il punto di partenza per qualsiasi valutazione. Molte delle questioni che generano discussioni trovano già una risposta nelle regole approvate dai condomini. Leggerle prima di contestarle potrebbe evitare inutili tensioni.

Anche l’amministratore può svolgere un ruolo importante, ma nei limiti delle proprie competenze. Può richiamare al rispetto delle regole comuni, gestire le problematiche che riguardano le parti comuni e favorire il dialogo tra i condomini. Non può però trasformarsi in arbitro di ogni lite personale né risolvere per decreto questioni che richiedono accordo o decisioni dell’autorità competente.

Quando il confronto diretto non produce risultati, l’assemblea può rappresentare un utile momento di chiarimento. In altri casi, invece, la mediazione costituisce uno strumento particolarmente efficace per trovare una soluzione condivisa senza affrontare i costi, i tempi e le incertezze di una causa giudiziaria.

La realtà è che in condominio la vittoria assoluta raramente esiste. Anche quando una sentenza riconosce le ragioni di una parte, resta un dato di fatto: il vicino continuerà ad abitare sullo stesso pianerottolo.

Le liti in condominio sono un po’ come le infiltrazioni d’acqua: all’inizio sembrano piccole macchie, poi, se ignorate, finiscono per coinvolgere tutto il palazzo.

Prima di scrivere lettere infuocate, convocare parenti come testimoni o giurare vendetta eterna durante l’assemblea, vale sempre la pena fermarsi un momento e cercare una soluzione ragionevole. Perché il vero obiettivo non è vincere una guerra condominiale, ma vivere serenamente nella propria casa…La tua libertà finisce quando sali in ascensore col vicino cui hai giurato in assemblea vendetta, tremenda vendetta.