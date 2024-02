Trattori attesi per venerdì al Festival, Amadeus: "Porte aperte, non cambio idea"

Trattori attesi per questo Festival? Come già annunciato dal direttore artistico Amadeus ieri nella prima conferenza stampa, le porte sono aperte.

"Ho aperto le porte e non torno indietro - conferma nuovamente Amadeus -. Si tratta di un problema importante. Se ci sarà qualcuno che avrà piacere di esserci, volentieri, non cambio idea rispetto a ieri. Se per caso c’è un desiderio di presenza lo valuteremo, assolutamente".

Al momento pare che nessuno si sia messo in contatto con la Rai, ma da Asti, Alessandria e Cuneo hanno annunciato l'intenzione di arrivare nella Città dei Fiori venerdì. Da parte delle autorità è arrivata l'autorizzazione per la manifestazione in strada.