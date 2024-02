Festival di Sanremo: gli studenti del Liceo Cassini ieri insieme a Rdsnetx in piazza Muccioli (Foto)

L'emittente radiofonica nazionale Rds ha acceso ieri le telecamere e i microfoni per RDSnext, la radio della Gen Z, con sede in trasferta in piazza Muccioli a Sanremo. Presenti per il Liceo Casini di Sanremo Adam Fauzia, Chiara Revello e Charlie Christian Salazar Carvajal.

Il pomeriggio ha fin da subito cominciato a brillare grazie all'intervento di Lisa Luchetta intervistata da Samara Tramontana e Gaia Garavaglia, inviate ufficiali di RDSnext. Tra musica e giochi con il pubblico, l'arrivo di vari influencer e personaggi famosi come Enzo Miccio e Matteo Pelusi, la piazza è stata protagonista di telecamere e sorrisi anche grazie allo sponsor Rhea Cosmetics.

L'intervento simbolo della giornata è sicuramente quello di Amadeus e Petra che si sono fin da subito dimostrati disponibili e pronti ai giochi offerti dalle intervistatrici, come il “Fit check” e l’“Hai mai…”. La giornata si conclude con le canzoni più famose del momento, come “Rossofuoco” di Mida e “Due minuti” di Calcutta, e con un invito alla partecipazione delle riprese di domani.