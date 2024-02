Festival di Sanremo 2024: palinsesto ricco di eventi per 'Cosmopolitan the Place'

Per la 74esima edizione del Festival della canzone italiana, Cosmopolitan The Place è tornato nella città dei fiori con un palinsesto ricco di eventi. The Place è partito nel primo pomeriggio dalla suite del Grand Hotel Londra con i nuovissimi video podcast, tre progetti originali firmati Cosmopolitan: Mano sul cuore, condotto dalla direttrice Lavinia Farnese, Diluvi universali, dedicato ai momenti più dissacranti e Note di stile, incentrato sulle tendenze moda e beauty. Protagonisti della giornata del 6 febbraio sono stati Emma Marrone, coinvolta in una toccante testimonianza sul momento in cui le si è “spezzato il cuore”, Sangiovanni, Angelina Mango, Paola & Chiara, Fred De Palma e Diodato.

Dalle 17 invece Cosmopolitan The Place si è trasferito alla Gintoneria di piazza Bresca, con il firmacopie di Angelina Mango, protagonista dell’ultima copertina di Cosmopolitan. L’artista si è intrattenuta in una conversazione con Sara Verde, content creator autore dell’intervista di cover, ha autografato le copie della rivista che sono state distribuite a tutti i fan intervenuti, ha raccontato l’esperienza come cover star del magazine. A seguire, i talk condotti dalla giovane tik toker Martina Socrate, protagonista di cover digitale su Cosmopolitan.

Il programma continua domani, con i video podcast di Alessandra Amoroso, Geolier, Rose Villain, Negramaro e Loredana Berté e i talk in Gintoneria (ci saranno, tra gli altri, Leo Gassmann e Giulia Penna).