Amadeus pronto per la prima serata insieme a Mengoni: "Andiamo a divertirci, è la cosa più importante"

Amadeus è pronto per la prima serata per la quale sarà affiancato da Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione del Festival.

"Marco è cresciuto tantissimo - commenta il direttore artistico -. Canterà, ma non solo. È anche una persona ironica, quello che fa lo fa con naturalezza. Andiamo a divertirci, è la cosa più importante".

Un festival quello di Amadeus che ha sicuramente il merito di aver unito le generazioni.

"Per ringiovanire un programma devi parlare ai giovani. Ma è un linguaggio che parla anche ai genitori di quei giovani. La musica è veramente la priorità dei festival. Io parto dalle canzoni che vanno in radio e che siano sempre attuali".

"Al di là della classifica - aggiunge - vorrei che le canzoni si facciano sentire anche nei prossimi anni, questo è il mio obiettivo".

Ultima edizione per il direttore artistico: "Ci sto bene al festival, ma credo si debba chiudere per ricaricarsi e pensare ad altre cose. Avere tempo per fare le altre cose che possono darmi altre emozioni, sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo".