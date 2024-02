Sanremo: sopralluogo nei giorni scorsi all'ex hotel Astoria, si sblocca qualcosa per la struttura?

Un importante gruppo interessato all’ex hotel Astoria? Al momento nessuno dà risposte in merito ma, secondo i ben informati, nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo in quello che è stato per tanti anni uno dei migliori alberghi della città con i suoi 220 posti letto ed una posizione strategica in quella che è stata spesso ribattezzata la via degli hotel, fino alla zona Foce.

Da vent’anni sanremesi e turisti sono costretti a vedere una costruzione in stato di degrado, dopo che la ditta che aveva acquistato l’immobile era fallita. E’ stato acquistato cinque anni fa per 7 milioni ma, almeno per il momento, tutto è fermo al palo.

Gli imprenditori interessati cosa vorranno fare dell’ex hotel? Al momento la struttura rimane vincolata ad indirizzo alberghiero mentre, ovviamente, la maggior parte di chi acquista, intende poi parzializzare e creare appartamenti da poi rivendere. Si troverà una soluzione? E’ quello che si augurano tutti perché vedere quella struttura cadere a pezzi non fa certo bene per una città turistica come Sanremo.