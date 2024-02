Comune di Sanremo: tutti i martedì del mese rilascio carte d'identità elettronica senza prenotazione

Martedì, in occasione della giornata inaugurale del Festival di Sanremo, l'Amministrazione comunale, con la collaborazione del Ministero dell’Interno e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha organizzato un pomeriggio di rilascio delle carte d'identità elettronica in modalità aperta senza prenotazioni.

L'iniziativa è aperta anche ai non residenti a Sanremo ma agli stessi, come da normativa vigente, non potrà essere rilasciata subito la carta d'identità elettronica valida per l'espatrio in quanto bisognerà attendere il richiesto nulla osta da parte del Comune di residenza, mentre per i residenti a Sanremo in possesso della documentazione e dei requisiti prescritti il rilascio sarà immediato.

L'appuntamento è al primo piano del Palafiori di Corso Garibaldi a Sanremo, presso gli uffici dei Servizi Demografici, alle ore 14.

Saranno distribuiti dei biglietti numerati, secondo l'ordine di arrivo, fino all'esaurimento dei posti disponibili del pomeriggio e gli utenti potranno ottenere, se con documentazione in regola, la Carta d'Identità elettronica. Alle 14:30 entreranno i primi due utenti in possesso del biglietto.

Occorrerà che il richiedente (maggiorenne) si presenti con i seguenti documenti: due foto tessere recenti uso carte d'identità, tesserino sanitario TEAM, in caso di rinnovo per smarrimento o furto la copia della denuncia alle competenti Autorità italiane. I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Il richiedente dovrà versare in contanti allo sportello € 22,00.

Nella distribuzione dei biglietti numerati per ordine di chiamata verrà data precedenza ai disabili.

All'ingresso del Palafiori sarà presente uno stand dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato che promuoverà le proprie attività e l'iniziativa sanremese.

L'iniziativa continuerà in tutti i martedì pomeriggio del mese di febbraio.