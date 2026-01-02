CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 2 gennaio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BUEN CAMINO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Gennaro Nunziante - con Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari - Commedia – “Checco Zalone è un ‘nuovo Paperone italiano’, possiede sei Ferrari rosse fiammanti e sta per festeggiare i suoi 50 anni con una festa a tema egizio per 800 invitati. Vive con la sua attuale compagna, una modella messicana 25enne, mentre sua figlia Cristal (in onore allo champagne) abita con la madre, ex modella e aspirante attrice negli spettacoli del suo spocchioso compagno palestinese. Il motto di Checco è che è sempre bello mostrare la propria ricchezza a chi non può permettersela, e si muove fra la Sardegna, Roma e Milano, non facendo assolutamente nulla di produttivo e spendendo e spandendo i soldi del padre imprenditore di successo, che lo considera un emerito coglione. Ma quando Cristal scompare Checco si metterà a cercarla e scoprirà che è partita per percorrere a piedi il Cammino di Santiago. Il padre la segue (inizialmente in Ferrari), scoprendo a poco a poco un lato di sé che non aveva mai considerato, e incontra una bella quarantenne spagnola, Alma, innamorata di un uomo misterioso...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- AVATAR - FUOCO E CENERE (2D) – ore 16.30 - 20.30 – di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin - Azione/Avventura/Drammatico – “Jake Sully e Neytiri stanno elaborando, ognuno a modo proprio, il lutto del figlio Neteyam. Jake allena se stesso e i figli a combattere, mentre Neytiri affronta un intenso periodo di lutto. Entrambi sono però convinti che Spider, il ragazzo umano adottato, debba tornare alla base clandestina dove vivono gli altri alleati umani dei Na'vi e dove si trovano container in cui può fare a meno della maschera. Nel viaggio verso la vecchia base, i Sully e la tribù nomade dei Windriders vengono attaccati dal feroce clan vulcanico dei Mangkwan, guidato dalla terribile Varang. Allo stesso tempo Quaritch cerca di catturare Sully, ma quando Kiri compie un miracolo, permettendo a Spider di respirare l'aria di Pandora, tutto cambia. Ora il ragazzo è prezioso fino al punto da essere inestimabile, ma allo stesso tempo costituisce anche un terribile pericolo per i Na'vi: se gli umani potessero vivere su Pandora senza supporto senz'altro arriverebbero in massa per colonizzarla. Quaritch inoltre arma i Mangkwan con fucili automatici ed esplosivi, rendendoli terribilmente pericolosi per gli altri Na'vi...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- LA PICCOLA AMELIE – ore 15.30 – di Liane-Cho Han Jin Kuang, Mailys Vallade - Animazione – “In principio era il nulla. E Dio vide che questo era un bene: il nulla lo appagava totalmente e Dio non sentiva il bisogno di muoversi né di comunicare. Dio, altrimenti detto ‘il tubo’, per il modo in cui cibo e liquidi attraversano il suo corpo senza impedimenti, altri non è che la piccola, piccolissima Amélie, nei giorni della sua prima infanzia in Giappone. La sua vera nascita, intesa come l'uscita dallo stadio vegetale e da un'invidiabile stato di atarassia, avviene alla benemerita età di due anni e mezzo, nel 1970, grazie all'assaggio di un pezzetto di cioccolato bianco belga, portato nel paese del Sol Levante dalla nonna materna. Il piacere che ne deriva conferisce alla bambina la motivazione per vivere e per sviluppare una memoria delle cose: quella memoria che, anni dopo, l'Amélie adulta metterà per iscritto nel libro ‘Metafisica dei tubi’...”

Voto della critica: ****

- SPONGEBOB: UN’AVVENTURA DA PIRATI – ore 17.00 – di Derek Drymon - Animazione – “SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom salpano per una grande e imperdibile avventura. Mosso dal desiderio di dimostrare a tutti, soprattutto a Mr. Krabs, di avere il cuore di un vero eroe, SpongeBob si mette sulle tracce dell'Olandese Volante, un leggendario pirata fantasma. Inizia così un'avventura tra mostri, pirati e risate, che lo trascinerà nelle profondità più oscure dell'oceano. Dove nessuna spugna ha mai osato mettere piede...”

Voto della critica: ***

- NORIMBERGA – ore 18.45 - 21.15 – di James Vanderbilt - con Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery, Mark O'Brien – Drammatico/Storico/Thriller – “All'indomani della Seconda guerra mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell'Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley, psichiatra dell'esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring, il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti. Allo stesso tempo, gli Alleati - guidati dal giudice Robert H. Jackson, affrontano l'impresa titanica di istituire un tribunale internazionale, per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia. Nel silenzio delle celle, Kelley ingaggia un intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi tormenta la coscienza del mondo: stavano eseguendo ordini, erano pazzi o semplicemente malvagi? Sul palcoscenico della storia si apre così il processo di Norimberga, un evento che ha cambiato per sempre la storia e l'umanità...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ZOOTROPOLIS 2 – ore 18.30 – di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush - con le voci di Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio – Animazione – “I poliziotti alle prime armi, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando il serpente Gary De' Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli animale. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora....”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- UNA DI FAMIGLIA – ore orario 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Paul Feig. Un film con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson - Thriller – “Millie è alla disperata ricerca di un lavoro e di un alloggio che le permetta di usufruire della libertà condizionata. L'offerta di fare la governante presso la ricca famiglia Winchester le appare come un miraggio, e quando Nina Winchester la assume per badare alla sua casa e alla figlia Cecelia, Milllie pensa di avere svoltato. Ma è l'inizio di un incubo, perché Nina sembra davvero posseduta: la maltratta, la accusa ingiustamente, le affida compiti impossibili. E anche Cecelia si comporta verso di lei in modo inspiegabilmente ostile. Meno male che dalla sua parte c'è Andrew, il marito di Nina e padre putativo di Cecelia, uomo bellissimo e infinitamente paziente, l'unico che sembra essere in grado di rimettere in riga sua moglie. Ma non tutto è come sembra, così come non è tutto oro quello che luccica...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- NO OTHER CHOICE – ore 15.30 - 21.15 – di Park Chan-wook - con Byung-Hun Lee, Ye-Jin Son, Hee-soon Park, Sung-min Lee, Yeom Hye-ran - Commedia/Drammatico – “Licenziato dopo 25 anni di esperienza, Man-su, specialista nella produzione della carta, vede messe a rischio la sua vita perfetta: la famiglia che ha creato con la moglie Miri, i due figli e i cani, la casa della sua infanzia che ha faticato tanto ad acquistare e su cui ancora pende il mutuo, la serra dove si prende cura delle sue amate piante. Deciso a trovare immediatamente un altro lavoro, si butta a fare colloqui, ma diversi mesi dopo la situazione non si è ancora sbloccata. Per Man-su, allora, la sola possibilità per ricominciare è crearsi da sé il posto vacante perfetto...”

Voto della critica: ***

- PRIMAVERA – ore 18.45 – di Damiano Michieletto - con Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Hildegard De Stefano - Drammatico/Storico – “Venezia, 1716. Cecilia è un'orfana che la madre ha affidato all'Ospedale della Pietà, e come le altre ospiti dell'istituto ha imparato a leggere, scrivere e soprattutto suonare uno strumento musicale, nel suo caso il violino. Le musiciste più dotate dell'orfanotrofio si esibiscono in pubblico dietro ad una grata perché non possono farsi vedere in volto, e sono di fatto prigioniere finché non vengono date in sposa a qualche pretendente disposto a pagare una cospicua dote all'istituzione. Quando la loro offerta musicale subisce la concorrenza di un gruppo parallelo, le ragazze vengono affidate alla guida di un prete di grande talento ma fallimentare come impresario musicale. Si tratta di Antonio Vivaldi, malato e caduto in disgrazia, ma ancora in grado di commuovere profondamente il pubblico. E Vivaldi intuirà in Cecilia un talento simile al proprio, e un'analoga passione per la musica...”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Tripla Programmazione

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it