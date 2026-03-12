CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 12 marzo 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- IL BENE COMUNE – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 – di Rocco Papaleo - con Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto - Commedia – “Biagio Riccio è un sognatore nato in un piccolo paese che dopo una breve carriera militare (terminata quando lui ha insistito per fare la ‘cosa giusta’) è diventato una guida turistica, specializzandosi nel suo territorio natale, a metà fra la Lucania e la Calabria. Un giorno riceve la telefonata di Raffaella Cursaro, un'attrice di non troppo successo che gestisce un laboratorio teatrale presso una casa di accoglienza. Il laboratorio invita le detenute a immaginarsi come alberi, e Raffaella ha pensato di portarle a vedere da vicino il Pino Loricato, una pianta centenaria che riesce a sopravvivere in condizioni estreme ed è per questo considerato un simbolo di resilienza. A seguire Biagio e suo nipote Luciano, un ventenne che ha rinunciato all'università e nell'attesa di capire cosa vorrà fare della sua vita si allena nella corsa, sono quattro donne: Samanta, finita nei guai per raccogliere i soldi necessari a sfuggire al marito violento; Fiammetta, cantautrice che si è vendicata di una manager fedifraga; Anny, ingegnere informatica improvvisatasi hacker; e Gurdun, infermiera improvvisatasi rapinatrice...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- JUMPERS – UN SALTO TRA GLI ANIMALI – ore 16.45 - 18.45 – di Daniel Chong - con le voci di Tecla Insolia, Giorgio Panariello, Francesco Prando, Rossella Izzo, Piper Curda - Animazione – “Il film racconta di Mabel, un'adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l'opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente!...”

Voto della critica: ***

- IL TESTAMENTO DI ANN LEE – ore 21.00 – di Mona Fastvold - con Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Matthew Beard, Christopher Abbott - Drammatico/Musical – “Manchester, 1736. Ann Lee nasce in una famiglia numerosa e poverissima, animata da una convinta fede religiosa. La sua devozione farà di lei la fondatrice della comunità degli Shaker, che dall'Inghilterra avrà proseliti nel New England americano: una comunità basata sul duro lavoro, l'artigianato di qualità, e la totale rinuncia a qualunque forma di violenza. Dopo aver subìto a lungo gli appetiti sessuali del marito, che non si preoccupa minimamente della soddisfazione della moglie, e dopo aver perso quattro figli nel loro primo anno di vita, Ann Lee impone a se stessa e alla comunità la castità assoluta e si immola definitivamente al ruolo di leader spirituale, guidando gli Shaker verso la costruzione di villaggi dedicati alla loro fede, spesso osteggiati dalle comunità locali. E non saranno pochi quelli che, temendo il suo potere, la accuseranno di stregoneria...”

Voto della critica: **



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ARCO - UN'AMICIZIA PER SALVARE IL FUTURO – ore 17.00 – di Ugo Bienvenu - Animazione – “In un futuro lontanissimo il piccolo Arco vive con la sua famiglia sulle nuvole, in case costruite sopra piattaforme ecosostenibili e pilastri che imitano alberi giganti. I genitori e la sorella possono viaggiare indietro nel tempo grazie ad un mantello magico, creando nell'aria scie di arcobaleno, ma ad Arco è proibito perché non ha ancora compiuto i 12 anni, dunque non può lanciarsi nella preistoria a vedere da vicino i suoi amati dinosauri. Un giorno Arco indossa di slancio il mantello della sorella maggiore e si getta nel vuoto, ritrovandosi nel cortile di Iris, una bambina di 10 anni che vive con il fratellino neonato Peter e un robot tuttofare di nome Mikki. Iris vive nel 2075, dunque 50 anni dopo di noi, ma prima del futuro da cui proviene Arco, in un presente dove gli incendi e le inondazioni sono frequenti e il buco dell'ozono si è evidentemente allargato. Fra i due bambini nasce un'amicizia e Iris si adopera per aiutare Arco a tornare nel suo mondo: gli manca infatti un diamante capace di rifrangere la luce che, insieme al mantello arcobaleno, gli consentirebbe di viaggiare verso il futuro. Quel diamante è stato ritrovato da tre bizzarri fratelli che vent'anni prima hanno visto nel cielo le scie di arcobaleno e da sempre ne cercano una prova, perché nessuno crede loro...”

Voto della critica: ****

- KEEPER - L'ELETTA – ore 19.00 - 21.30 – di Oz Perkins - con Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Birkett Turton, Eden Weiss, Cassandra Ebner - Horror – “Liz ha accettato di buon grado di trascorrere un tranquillo weekend con il nuovo fidanzato, Malcolm, di professione dottore, nel suo isolato chalet tra i boschi. La prospettiva è quella di un romantico tête-à-tête, ma le cose sono ben presto scombinate dall'improvvida irruzione del cugino Darren, che si fa vivo senza preavviso con la sua taciturna ragazza, Minka. Arginata la comparsa dei due, rispediti da Malcolm nella casetta vicina, sembra che l'idillio possa riprendere, nonostante la strana insistenza di Malcolm affinché Liz assaggi una torta al cioccolato pur se lei afferma di non gradire, da sempre, il cioccolato. Dopo una notte agitata, il giorno successivo Malcolm deve lasciare da sola Liz nello chalet richiamato dai suoi doveri di medico a causa di un'anziana paziente che tarda a risvegliarsi dal coma. Liz, benché perplessa, prende di buon grado l'assenza di Malcolm, ma, rimasta sola, si trova a fronteggiare presenze inaspettate e minacciose...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA LEZIONE – ore 16.15 - 18.45 – di Stefano Mordini - con Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini - Drammatico – “Elisabetta è un'abile avvocata che ha appena difeso in tribunale il professor Angelo Valder, accusato di aver violentato una donna: tuttavia, a sorpresa, in tribunale la donna ritira la sua accusa, definendo il rapporto avuto con Valder come consenziente. Ma Valder non è soddisfatto: vuole fare causa alla sua università, che l'ha reintegrato ma gli fa mobbing, e vuole che sia ancora Elisabetta ad assisterlo. L'avvocata, nonostante sia in difficoltà economiche, rifiuta l'incarico, giudicando Valder ‘equivoco’. Nel passato di Elisabetta c'è inoltre un'ombra che la tormenta anche nel presente: l'ex fidanzato Daniele, un prepotente che la tormentava con la sua gelosia, i suoi appostamenti e la ‘loro canzone’ (‘La canzone dei vecchi amanti’ di Jacques Brel, nella versione di Franco Battiato). L'avvocata era riuscita a far arrestare Daniele, ma la condizionale è finita, e lei avverte la sua presenza ovunque...”

Voto della critica: ***

- LA SPOSA! – ore 21.00 – di Maggie Gyllenhaal - con Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Annette Bening – Drammatico/Horror – “Chicago, 1936. Frankenstein vaga da oltre un secolo in preda a una divorante solitudine. La sua unica speranza è Euphronious, visionaria scienziata a cui chiede di 'creargli' una sposa. Toccata dalla sua disperazione, la dottoressa riesuma il cadavere di una giovane donna assassinata da un clan mafioso. Il risveglio sarà traumatico per Ida, che ha perso la memoria di sé, ma eccitante per Frank, che ama il musical e vuole un partner. Partner per la danza e per la vita criminale che intraprendono con furore, da Chicago a New York, passando per tutti i set dei film amati...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- NOUVELLE VAGUE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Richard Linklater - con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Alix Bénézech, Côme Thieulin – Commedia/Biografico/Drammatico – “1959. La nouvelle vague impazza a Parigi e i primi film girati dai suoi esponenti François Truffaut e Claude Chabrol raccolgono un plauso unanime. Manca solo a Jean-Luc Godard di passare dietro la macchina da presa, ma si convince a farlo e trova l'aiuto del produttore Beauregarde. Ne nascerà Fino all'ultimo respiro, film-simbolo della nouvelle vague, destinato a cambiare per sempre la storia del cinema...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- UN BEL GIORNO – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi - Commedia – “Da quando è rimasto vedovo, Tommaso cresce da solo quattro figlie: la perfezionista Vittoria, la contestatrice Sara, la nuotatrice sincronizzata Matilde e l'arciera Elena. Di per sé è un uomo tranquillo, anzi ‘noioso e monoblocco’, che non parla d'altro che delle finestre, maniglie, infissi e doppi vetri che produce con la sua piccola azienda, coadiuvato dall'unico dipendente Italo, un sessuomane che lo spinge a ‘cercare una donna’ sul web. Anche le figlie invitano il padre a trovare una nuova compagna che lo tolga dall'isolamento in cui si è confinato seguendo il motto della sua azienda – ‘il mondo è molesto, chiudetelo fuori’. E sono proprio loro a spedirlo ad una festa della sua banca dove incontra la dirigente Lara: è un colpo di fulmine, ma Tommaso non rivela a Lara l'esistenza delle proprie figlie, temendo di spaventarla. Ciò che non sa è che, per lo stesso motivo, Lara non ha rivelato a Tommaso l'esistenza dei suoi tre figli...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- REMINDERS OF HIM - LA PARTE MIGLIORE DI TE – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Vanessa Caswill - con Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Lauren Graham - Drammatico – “Kenna è una giovane donna che per un tragico errore ha perso l'amore della sua vita e trascorso sette anni in prigione a scontare la pena, lontana da sua figlia Diem. Sogna di rivederla, ma è sotto la custodia dei nonni paterni, che la giudicano pericolosa e la diffidano dall'avvicinarsi. Lei non si arrende, fa di tutto per riabilitare la sua figura, cercando lavoro in ogni dove e affittando una stanza in un discutibile motel, fino a trovare un barlume di speranza nel barista Ledger, che la prende a lavorare con sé. I due avranno modo di conoscersi sempre più a fondo, fino a scoprire di avere una dolorosa conoscenza in comune, ma sapranno riconciliarsi con le sofferenze, le difficili verità e i traumi del passato...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it