CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 9 marzo 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- LA SPOSA! – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Maggie Gyllenhaal - con Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Annette Bening – Drammatico/Horror – “Chicago, 1936. Frankenstein vaga da oltre un secolo in preda a una divorante solitudine. La sua unica speranza è Euphronious, visionaria scienziata a cui chiede di 'creargli' una sposa. Toccata dalla sua disperazione, la dottoressa riesuma il cadavere di una giovane donna assassinata da un clan mafioso. Il risveglio sarà traumatico per Ida, che ha perso la memoria di sé, ma eccitante per Frank, che ama il musical e vuole un partner. Partner per la danza e per la vita criminale che intraprendono con furore, da Chicago a New York, passando per tutti i set dei film amati...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- LA LEZIONE – ore 16.15 - 18.45 - 21.30 – di Stefano Mordini - con Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini - Drammatico – “Elisabetta è un'abile avvocata che ha appena difeso in tribunale il professor Angelo Valder, accusato di aver violentato una donna: tuttavia, a sorpresa, in tribunale la donna ritira la sua accusa, definendo il rapporto avuto con Valder come consenziente. Ma Valder non è soddisfatto: vuole fare causa alla sua università, che l'ha reintegrato ma gli fa mobbing, e vuole che sia ancora Elisabetta ad assisterlo. L'avvocata, nonostante sia in difficoltà economiche, rifiuta l'incarico, giudicando Valder ‘equivoco’. Nel passato di Elisabetta c'è inoltre un'ombra che la tormenta anche nel presente: l'ex fidanzato Daniele, un prepotente che la tormentava con la sua gelosia, i suoi appostamenti e la ‘loro canzone’ (‘La canzone dei vecchi amanti’ di Jacques Brel, nella versione di Franco Battiato). L'avvocata era riuscita a far arrestare Daniele, ma la condizionale è finita, e lei avverte la sua presenza ovunque...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- JUMPERS – UN SALTO TRA GLI ANIMALI – ore 16.45 - 18.45 - 21.00 – di Daniel Chong - con le voci di Tecla Insolia, Giorgio Panariello, Francesco Prando, Rossella Izzo, Piper Curda - Animazione – “Il film racconta di Mabel, un'adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l'opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente!...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- GOOD BOY – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Jan Komasa - con Stephen Graham, Andrea Riseborough, Anson Boon, Callum Booth-Ford, Austin Haynes - Horror/Drammatico – “Tommy, diciannovenne sregolato di Londra, passa con gli amici una notte folle, tra droghe, locali, sesso e violenza estemporanea. Tornando a casa esausto e soddisfatto, viene inspiegabilmente sequestrato. L'autore dell'azione è un uomo apparentemente mite, un padre di famiglia che vive in campagna con la moglie e il figlio adolescente e da poco ha assunto un'immigrata irregolare come donna di servizio. La sua intenzione, condivisa dal resto della famiglia, è quella di incatenare Tommy nello scantinato e costringerlo a diventare un ‘bravo ragazzo’. Inizialmente sconvolto, poco alla volta Tommy dovrà scegliere tra la fuga e la redenzione...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- NOUVELLE VAGUE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Richard Linklater - con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Alix Bénézech, Côme Thieulin – Commedia/Biografico/Drammatico – “1959. La nouvelle vague impazza a Parigi e i primi film girati dai suoi esponenti François Truffaut e Claude Chabrol raccolgono un plauso unanime. Manca solo a Jean-Luc Godard di passare dietro la macchina da presa, ma si convince a farlo e trova l'aiuto del produttore Beauregarde. Ne nascerà Fino all'ultimo respiro, film-simbolo della nouvelle vague, destinato a cambiare per sempre la storia del cinema...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- UN BEL GIORNO – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi - Commedia – “Da quando è rimasto vedovo, Tommaso cresce da solo quattro figlie: la perfezionista Vittoria, la contestatrice Sara, la nuotatrice sincronizzata Matilde e l'arciera Elena. Di per sé è un uomo tranquillo, anzi ‘noioso e monoblocco’, che non parla d'altro che delle finestre, maniglie, infissi e doppi vetri che produce con la sua piccola azienda, coadiuvato dall'unico dipendente Italo, un sessuomane che lo spinge a ‘cercare una donna’ sul web. Anche le figlie invitano il padre a trovare una nuova compagna che lo tolga dall'isolamento in cui si è confinato seguendo il motto della sua azienda – ‘il mondo è molesto, chiudetelo fuori’. E sono proprio loro a spedirlo ad una festa della sua banca dove incontra la dirigente Lara: è un colpo di fulmine, ma Tommaso non rivela a Lara l'esistenza delle proprie figlie, temendo di spaventarla. Ciò che non sa è che, per lo stesso motivo, Lara non ha rivelato a Tommaso l'esistenza dei suoi tre figli...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CIME TEMPESTOSE – ore 16.00 – di Emerald Fennell - con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver - Drammatico – “Fin da bambini il legame fra Cathy Earnshow, orfana di madre e figlia di un inglese che ha perso tutto al gioco, e Heathcliff, trovatello preso in casa dal padre di Cathy e trattato come un servo, è viscerale e indissolubile. Da adulti, quel legame si trasforma in passione travolgente, ma Cathy ritiene la possibilità di una reazione ufficiale con Heathcliff degradante, e prende in considerazione la possibilità di sposare il ricco vicino di casa Edgard. Heathcliff fugge dall'umiliazione in arrivo e cerca fortuna all'estero, per poi tornare nello Yorkshire da trionfatore e acquistare Wuthering Heights, la casa in cui lui e Cathy sono cresciuti. Ma al suo ritorno trova la sua anima gemella sposata ad Edgard, e per i due inizierà quell'inferno (e paradiso dei sensi) cui sembrano destinati fin dall'infanzia...”

Voto della critica: ****

- SCREAM 7 – ore 18.45 - 21.15 – di Kevin Williamson - con Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding - Horror – “Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l'orrore che pensava di aver lasciato alle spalle...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- HAPPY HOLIDAYS (cineforum) – ore 16.15 – 20.15 – 22.30 – di Scandar Copti - con Manar Shehab, Wafaa Aoun, Merav Mamorsky, Toufic Danial, Kousi Orfahli, Eyal Boers – Drammatico – “Haifa, Israele. Rami è un arabo-israeliano innamorato della compagna ebrea Shirley, ma la gravidanza di lei rischia di diventare un grosso problema per le famiglie di entrambi. La sorella di Rami, Frida detta Fifi, viene coinvolta in un incidente d'auto e i suoi genitori cercano di lucrare sull'accaduto, non per avidità ma per fare fronte a un grave problema economico, ma rischiano di scoprire la vita parallela che la figlia conduce fuori dalle regole restrittive della famiglia. Fifi intraprende una relazione con Walid, un amico del fratello, ma anche fra loro ci saranno dei non-detti importanti. E Miri, la sorella di Shirley, viene messa sotto pressione dalla madre affinché si arruoli nell'esercito israeliano. Il complesso intreccio di relazioni si svolge sullo sfondo di un'Israele precedente agli eventi del 7 ottobre 2024, ma dove le tensioni fra arabi ed ebrei sono evidenti e minano la convivenza delle due comunità, nonché quella fra singoli individui. In più c'è il carico da novanta di un patriarcato che impedisce alle donne, tanto arabe quano ebree, di disporre liberamente del proprio destino...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- EPIC - ELVIS PRESLEY IN CONCERT – ore 21.00 – di Baz Luhrmann - con Elvis Presley - Documentario – “Elvis, il film biografico di Baz Luhrmann consacrato a Presley, era valso una nomination agli Oscar ad Austin Butler, ma con tutta la buona volontà l'attore non aveva mai catturato la folgorante esperienza carnale di guardare The King dal vivo. La sua evidenza è ovviamente la voce, quella di baritono capace di gestire anche le note alte come un surfista magico che scivola sull'onda. Fenomeno visivo, prima che musicale, il biopic non rendeva conto della sua forza creativa...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- LA SPOSA! – ore 20.45 – di Maggie Gyllenhaal - con Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Annette Bening – Drammatico/Horror – “Chicago, 1936. Frankenstein vaga da oltre un secolo in preda a una divorante solitudine. La sua unica speranza è Euphronious, visionaria scienziata a cui chiede di 'creargli' una sposa. Toccata dalla sua disperazione, la dottoressa riesuma il cadavere di una giovane donna assassinata da un clan mafioso. Il risveglio sarà traumatico per Ida, che ha perso la memoria di sé, ma eccitante per Frank, che ama il musical e vuole un partner. Partner per la danza e per la vita criminale che intraprendono con furore, da Chicago a New York, passando per tutti i set dei film amati...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UN BEL GIORNO – ore 20.45 – di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi - Commedia – “Da quando è rimasto vedovo, Tommaso cresce da solo quattro figlie: la perfezionista Vittoria, la contestatrice Sara, la nuotatrice sincronizzata Matilde e l'arciera Elena. Di per sé è un uomo tranquillo, anzi ‘noioso e monoblocco’, che non parla d'altro che delle finestre, maniglie, infissi e doppi vetri che produce con la sua piccola azienda, coadiuvato dall'unico dipendente Italo, un sessuomane che lo spinge a ‘cercare una donna’ sul web. Anche le figlie invitano il padre a trovare una nuova compagna che lo tolga dall'isolamento in cui si è confinato seguendo il motto della sua azienda – ‘il mondo è molesto, chiudetelo fuori’. E sono proprio loro a spedirlo ad una festa della sua banca dove incontra la dirigente Lara: è un colpo di fulmine, ma Tommaso non rivela a Lara l'esistenza delle proprie figlie, temendo di spaventarla. Ciò che non sa è che, per lo stesso motivo, Lara non ha rivelato a Tommaso l'esistenza dei suoi tre figli...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it