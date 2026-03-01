CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 1° marzo 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CIME TEMPESTOSE – ore 16.00 - 21.00 – di Emerald Fennell - con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver - Drammatico – “Fin da bambini il legame fra Cathy Earnshow, orfana di madre e figlia di un inglese che ha perso tutto al gioco, e Heathcliff, trovatello preso in casa dal padre di Cathy e trattato come un servo, è viscerale e indissolubile. Da adulti, quel legame si trasforma in passione travolgente, ma Cathy ritiene la possibilità di una reazione ufficiale con Heathcliff degradante, e prende in considerazione la possibilità di sposare il ricco vicino di casa Edgard. Heathcliff fugge dall'umiliazione in arrivo e cerca fortuna all'estero, per poi tornare nello Yorkshire da trionfatore e acquistare Wuthering Heights, la casa in cui lui e Cathy sono cresciuti. Ma al suo ritorno trova la sua anima gemella sposata ad Edgard, e per i due inizierà quell'inferno (e paradiso dei sensi) cui sembrano destinati fin dall'infanzia...”

- RENTAL FAMILY - NELLE VITE DEGLI ALTRI – ore 19.00 – di Hikari - con Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Takehiro Hira, Shinji Ozeki (II), Mari Yamamoto - Commedia drammatica – “Philip è un attore americano di alterne fortune che da anni vive e lavora in Giappone. Un giorno gli propongono di lavorare per un'agenzia che fornisce figuranti a noleggio per assistere i cari, chiedere scusa a mogli, fingersi parenti, e così via. Si chiama ‘Rental Family’ e malgrado i dubbi iniziali Philip inizierà ad amare questo nuovo mestiere mirato ad aiutare il prossimo, benché a pagamento. Le cose si complicheranno non poco quando scoprirà a sue spese che non sarà facile evitare di affezionarsi ai clienti e chiudere definitivamente i rapporti con loro...”

Voto della critica: ****

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- AGATA CHRISTIAN – DELITTO SULLE NEVI – ore 16.15 – di Eros Puglielli - con Christian De Sica, Pasquale Petrolo, Paolo Calabresi, Marcello Macchia, Giorgio Colangeli - Commedia – “Christian Agata, il detective e criminologo più famoso d'Italia (anzi, d'Europa, dice lui) viene invitato da Walter Gulmar, figlio di Carlo, patron della celebre ditta di giocattoli Gulmar e Gulmar, per fare da testimonial nello spot della nuova edizione di un gioco in scatola, il Crime Castle, best seller dell'azienda. Lo spot sarà girato in Val d'Aosta, e Agata raggiunge i Gulmar nel loro sontuoso castello fra le montagne innevate, che è stato di ispirazione per il gioco di cui sopra. Nel castello ci sono anche la seconda moglie di Carlo, Laura, la promessa sposa di Walter, Miranda, l'ex proprietario Elvio che conosce tutta la storia del castello, l'assistente di Carlo Serena e suo marito Olmo, e la sorellastra di Walter, India. C'è anche uno youtuber, OneSlot, che dovrebbe acquistare la Gulmar e Gulmar attraverso la sua società, la Slot House. E arrivano infine anche un brigadiere scelto ‘male’, Vanni Cuozzo, e il suo appuntato Tarda, montanaro ecologista. Quando una valanga isola tutta l'improbabile compagnia all'interno del castello e spunta il classico cadavere, i dieci piccoli indiani resteranno intrappolati nell'edificio, e il detective Agata dovrà risolvere il mistero...”

Voto della critica: ***

- SCREAM 7 – ore 18.45 - 21.15 – di Kevin Williamson - con Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding - Horror – “Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l'orrore che pensava di aver lasciato alle spalle...”

Voto della critica: n.p.



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

- IL MAGO DEL CREMLINO – LE ORIGINI DI PUTIN – ore 18.00 – di Olivier Assayas - con Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright, Jude Law – Drammatico/Thriller – “All'inizio degli anni novanta, mentre l'Unione Sovietica si sgretola, Mosca è una città in fermento, dove all'improvviso tutto è possibile, sia per chi vuole arricchirsi che per chi è mosso da propositi più idealistici. Tra questi ultimi c'è Vadim Baranov, giovane intellettuale che ama il teatro e la comunicazione. L'incontro e poi la separazione con Ksenia, donna abile a sentire dove va il vento e a posizionarsi di conseguenza, lo convince però che non sarà l'arte ma la politica a definire la nuova era che sta arrivando. Dopo aver lavorato per la TV, viene coinvolto nella scelta di un malleabile fantoccio che possa puntellare la presidenza agli sgoccioli di Boris Eltsin: si tratta del capo dell'FSB Vladimir Putin, all'inizio riluttante ma poi affascinato dal consolidamento del potere. A garantirglielo sarà proprio Baranov, che si trasforma in superbo stratega ed eminenza grigia della nuova Russia...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- DOMANI INTERROGO – ore 15.30 – di Umberto Riccioni Carteni - con Anna Ferzetti, Fabio Bizzarro, Zoe Massenti, Sara Silvestro, Yothin Clavenzani - Commedia – “Una professoressa di inglese un po' terrorizzata dagli studenti, ma convinta del valore educativo fondamentale della scuola, viene assegnata a una quinta di un liceo romano a Rebibbia. Quella periferia romana, raccontata anche da Zerocalcare, fa da sfondo alla vita dei ragazzi tra fumo e famiglie sfasciate, spaccio e primi amori, storie di sesso e rassegnazione. I ragazzi si lasciano un po' andare tra canne, telefonini e preconcetti, convinti che la vita fuori dalla scuola sia solo ostile e a loro preclusa. La professoressa ha tre possibilità: scappare come i suoi predecessori, fregarsene o entrare in quella gabbia di leoni disarmata...”

Voto della critica: ***

Voto della critica: n.p.

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- GOAT - SOGNA IN GRANDE – ore 15.45 – di Tyree Dillihay, Adam Rosette - con le voci di Alessandro Florenzi, Beatrice Arnera, Pierluigi Pardo – Animazione – “La capra Will è cresciuta con il mito dei Thorns, la squadra di ruggiball di Vyneland, e in particolare con la pantera Jett Fillmore come modello della più grande giocatrice di tutti i tempi: the Greatest Of All Time. Il sogno di Will, coltivato insieme alla madre, cameriera in un diner, è sempre stato quello di scendere in campo un giorno con la maglia dei Thorns, ma la vita è andata diversamente e Will, cresciuto, si è trovato solo e costretto a fare la capra da consegna per pagare l'affitto a un criceto che non smette di fare figli...”

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- HAMNET – ore 15.30 – di Chloé Zhao - con Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, David Wilmot - Drammatico – “Il focus del film è la figura di Agnes Hathaway, moglie del drammaturgo William Shakespeare. La vicenda è ambientata a Stratford-upon-Avon, nell'Inghilterra elisabettiana. Il fulcro della storia è incentrato sul lutto devastante affrontato dalla coppia, che ha perso il figlio undicenne, Hamnet, nel 1596 a causa della peste. La pellicola esplora la storia d'amore tra Agnes, una guaritrice che si lascia guidare dall'intuito e legata alla natura, e William, il giovane insegnante di latino che lascia la famiglia per cercare fortuna nel teatro a Londra. Dispiegata su diversi piani temporali, la narrazione intreccia momenti di passione nel passato, con la nascita dei tre figli - Susanna e i gemelli Hamnet e Judith - con il presente, segnato dal profondo dolore per la perdita del piccolo Hamnet. Agnes vive il lutto a modo suo, chiudendosi nel silenzio della natura e evitando di affrontare l'angoscia insopportabile. William invece trasforma il suo dolore in arte e il film immagina che l'autore abbia tratto da questa traumatica esperienza, l'ispirazione per il suo capolavoro: l'Amleto...”

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****



