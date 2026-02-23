CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 23 febbraio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Sala chiusa al pubblico fino al 27 febbraio

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Sala chiusa al pubblico fino al 27 febbraio



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- AMERIKATSI (cineforum - versione originale sottotitolata) – ore 16.15 – 20.15 – 22.30 – di Michael A. Goorjian - con Michael A. Goorjian, Hovik Keuchkerian, Nelli Uvarova, Narine Grigoryan, Mikhail Trukhin – Drammatico – “Charlie, che da bambino è sfuggito nel 1915 al genocidio armeno, torna nel suo paese dopo oltre trent’anni. Una notte viene arrestato dalle guardie sovietiche con l’accusa di essere una spia americana e si ritrova così condannato ai lavori forzati e isolato dagli altri detenuti per evitare contatti. Dalla finestra della sua cella riesce però ad osservare la vita della famiglia di Tigran, l’uomo che lavora nella torre di guardia del carcere...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- CIME TEMPESTOSE – ore 20.30 – di Emerald Fennell - con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver - Drammatico – “Fin da bambini il legame fra Cathy Earnshow, orfana di madre e figlia di un inglese che ha perso tutto al gioco, e Heathcliff, trovatello preso in casa dal padre di Cathy e trattato come un servo, è viscerale e indissolubile. Da adulti, quel legame si trasforma in passione travolgente, ma Cathy ritiene la possibilità di una reazione ufficiale con Heathcliff degradante, e prende in considerazione la possibilità di sposare il ricco vicino di casa Edgard. Heathcliff fugge dall'umiliazione in arrivo e cerca fortuna all'estero, per poi tornare nello Yorkshire da trionfatore e acquistare Wuthering Heights, la casa in cui lui e Cathy sono cresciuti. Ma al suo ritorno trova la sua anima gemella sposata ad Edgard, e per i due inizierà quell'inferno (e paradiso dei sensi) cui sembrano destinati fin dall'infanzia...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- RENTAL FAMILY - NELLE VITE DEGLI ALTRI – ore 20.45 – di Hikari - con Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Takehiro Hira, Shinji Ozeki (II), Mari Yamamoto - Commedia drammatica – “Philip è un attore americano di alterne fortune che da anni vive e lavora in Giappone. Un giorno gli propongono di lavorare per un'agenzia che fornisce figuranti a noleggio per assistere i cari, chiedere scusa a mogli, fingersi parenti, e così via. Si chiama ‘Rental Family’ e malgrado i dubbi iniziali Philip inizierà ad amare questo nuovo mestiere mirato ad aiutare il prossimo, benché a pagamento. Le cose si complicheranno non poco quando scoprirà a sue spese che non sarà facile evitare di affezionarsi ai clienti e chiudere definitivamente i rapporti con loro...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



