CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 24 febbraio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Sala chiusa al pubblico fino al 27 febbraio

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Sala chiusa al pubblico fino al 27 febbraio



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL FILO DEL RICATTO – ore 20.30 – di Gus Van Sant - con Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Al Pacino, Colman Domingo, Myha'la Herrold – Drammatico/Storico – “La mattina dell'8 febbraio del 1977, nello stato dell'Indiana, Anthony Kiritsis, detto Tony, quarantaquattro anni, entra nell'ufficio del presidente della Meridian Mortgage Company e, in sua assenza, prende in ostaggio il figlio e socio in affari, Richard O. Hall, legandogli al collo un cavo teso collegato al grilletto di un fucile a canne mozze calibro 12 (il ‘dead man's wire’ del titolo). Chiede cinque milioni di dollari, come risarcimento per essere stato ingannato dall'agenzia e derubato del profitto che avrebbe fatto vendendo il suo terreno se la Meridian Mortgage non lo avesse deliberatamente ostacolato; chiede di non essere accusato né processato; esige delle scuse personali da parte di Hall senior, che ritiene il diretto responsabile della sua disgrazia. Il lungo negoziato telefonico tra rapitore e forze dell'ordine attrae come un magnete altre vite e altre storie: quella del conduttore radiofonico afroamericano Fred Temple, "the voice of Indianapolis", che parla con Tony in diretta, e di una giovane giornalista televisiva in cerca dell'occasione giusta per essere lanciata in prime time. Il cavo del telefono, della radio e della televisione, dunque, come emblema di ciò che connette, nella diversità di sorti ed esistenze...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- CRIME 101 – LA STRADA DEL CRIMINE – ore 20.30 – di Bart Layton - con Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Nick Nolte - Thriller – “James è un rapinatore particolare, con un'agenda personale e un codice morale. I suoi obiettivi sono le compagnie di assicurazione, più che i loro clienti facoltosi, che saranno ricompensati dopo i suoi furti: prima ottiene informazioni riservate da un dipendente della compagnia e poi colpisce, senza spargere una goccia di sangue. Dopo un colpo che ha rischiato di svelare la sua identità, James decide che è tempo di smetterla, ma il suo capo, Money, non ci sta e recluta il giovane psicopatico Ormon per rimpiazzarlo e carpire informazioni su possibili nuovi colpi. Intanto sulle tracce di James c'è l'ispettore di polizia Lou, convinto che i colpi avvenuti sulla freeway 101 di Los Angeles siano legati da un pattern riconducibile allo stesso responsabile...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- RENTAL FAMILY - NELLE VITE DEGLI ALTRI – ore 20.45 – di Hikari - con Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Takehiro Hira, Shinji Ozeki (II), Mari Yamamoto - Commedia drammatica – “Philip è un attore americano di alterne fortune che da anni vive e lavora in Giappone. Un giorno gli propongono di lavorare per un'agenzia che fornisce figuranti a noleggio per assistere i cari, chiedere scusa a mogli, fingersi parenti, e così via. Si chiama ‘Rental Family’ e malgrado i dubbi iniziali Philip inizierà ad amare questo nuovo mestiere mirato ad aiutare il prossimo, benché a pagamento. Le cose si complicheranno non poco quando scoprirà a sue spese che non sarà facile evitare di affezionarsi ai clienti e chiudere definitivamente i rapporti con loro...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- CIME TEMPESTOSE – ore 16.00 – di Emerald Fennell - con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver - Drammatico – “Fin da bambini il legame fra Cathy Earnshow, orfana di madre e figlia di un inglese che ha perso tutto al gioco, e Heathcliff, trovatello preso in casa dal padre di Cathy e trattato come un servo, è viscerale e indissolubile. Da adulti, quel legame si trasforma in passione travolgente, ma Cathy ritiene la possibilità di una reazione ufficiale con Heathcliff degradante, e prende in considerazione la possibilità di sposare il ricco vicino di casa Edgard. Heathcliff fugge dall'umiliazione in arrivo e cerca fortuna all'estero, per poi tornare nello Yorkshire da trionfatore e acquistare Wuthering Heights, la casa in cui lui e Cathy sono cresciuti. Ma al suo ritorno trova la sua anima gemella sposata ad Edgard, e per i due inizierà quell'inferno (e paradiso dei sensi) cui sembrano destinati fin dall'infanzia...”

Voto della critica: ***

- GIOVANI MADRI (cineforum) – ore 21.00 – di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne - con Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaina Halloy, Jef Jacobs, Günter Duret - Drammatico – “Jessica, Perla, Julie, Arianne e Naïma sono cinque adolescenti che hanno trovato rifugio ed assistenza, ognuna per motivi diversi, in una casa rifugio per ragazze madri. Se ne seguono i percorsi che le vedono rischiare di arrendersi o cercare di superare le difficoltà che stanno alla base della loro scelta di dare alla luce una creatura...”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- RENTAL FAMILY - NELLE VITE DEGLI ALTRI – ore 16.00 – 18.30 – di Hikari - con Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Takehiro Hira, Shinji Ozeki (II), Mari Yamamoto - Commedia drammatica – “Philip è un attore americano di alterne fortune che da anni vive e lavora in Giappone. Un giorno gli propongono di lavorare per un'agenzia che fornisce figuranti a noleggio per assistere i cari, chiedere scusa a mogli, fingersi parenti, e così via. Si chiama ‘Rental Family’ e malgrado i dubbi iniziali Philip inizierà ad amare questo nuovo mestiere mirato ad aiutare il prossimo, benché a pagamento. Le cose si complicheranno non poco quando scoprirà a sue spese che non sarà facile evitare di affezionarsi ai clienti e chiudere definitivamente i rapporti con loro...”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it