Supalova con Joe T Vannelli a Sanremo per una serata all’insegna della musica house

Dopo il grande successo della prima data della reunion ufficiale di Supalova, il Dj e produttore internazionale Joe T Vannelli, è protagonista con Supalova a Sanremo. Venerdì 9 febbraio Villa Noseda (Corso degli Inglesi, 1, Sanremo – ore 00.00) ospiterà il celebre format per una serata all’insegna della musica house.

Supalova, lo spettacolo che ha ridefinito la scena dei club italiani con numeri record di presenze e serate, torna per celebrare un successo indiscusso che ha segnato un’intera generazione accorsa da tutta Italia per divertirsi con Joe T Vannelli e la crew di Supalova. Per oltre un decennio, dall’alba dei primi anni 2000, questo evento ha rivoluzionato il panorama dei club, accumulando numeri record con oltre 60 eventi all’anno, milioni di compilation vendute e portando in Italia uno spettacolo inedito, fino ad allora riservato alle leggendarie discoteche di Ibiza.

Supalova è un’ode alla musica house che ha elevato il concetto di DJ set introducendo nella manifestazione artisti live e vedendo in consolle ospiti d’eccezione come David Guetta, Roger Sanchez, David Morales, Little Louie Vega.

«Il ritorno dell’House Music, per noi amanti della musica di qualità, ci rende orgogliosi di aver creato un movimento musicale che oggi scala le classifiche mondiali. Gli artisti italiani pop e rap, da Elodie ad Annalisa a Tananai e Marracash (solo per citarne alcuni) utilizzano le basi house che hanno ballato in discoteca, certamente in qualche serata Supalova degli anni 2000 – dichiara Joe T Vannelli – Anche gli artisti in gara a Sanremo, quest’anno portano sul palco canzoni con un forte richiamo alla musica dance, penso ai The Kolors. Il ritorno al club non è più solo un’utopia, ma una realtà di nuova tendenza. SUPALOVA è stato il sogno di milioni di persone e dopo 20 anni torna a far vivere quella stessa emozione a chi l’ha vissuta e a chi non la conosce».

La reunion ufficiale di Supalova vanta oggi una proposta artistica che vede, oltre alle storiche collaborazioni, nuovi artisti che affiancheranno Joe T Vannelli nei suoi dj set. La migliore musica house sarà sempre selezionata dallo stesso Joe T Vannelli che, come un vero direttore d’orchestra, coordinerà le esibizioni di cantanti, musicisti e ballerini che amplificheranno ulteriormente le emozioni del pubblico. Questo nuovo Supalova ritrova lustro in un restyling fresco che rispecchia le ultime tendenze, che parla di moda e di musica contemporanea: il format rispetta la storia degli anni 2000, ma guarda al presente per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

In questa prima data il cast sarà composto da Joe T Vannelli (headliner dj), Silvano Del Gado (percussionista), Mc Cody (vocalist), Michael Prince (cantante), Ruben (cerimoniere).

Red bull, azienda produttrice della omonima bevanda energetica e leader di mercato nel settore degli energy drink, sarà sponsor dell’evento.

Joe T Vannelli torna a far ballare il suo pubblico con una serie di serate nelle più prestigiose venue italiane.

Queste le prossime date:

9 febbraio – SUPALOVA – VILLA NOSEDA – SANREMO

10 febbraio – APRES-SKI HARALD’S – BARDONECCHIA (Torino)

11 febbraio – LAMPEDUSA

16 febbraio – ELMS 225 – OLMO DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (Treviso)

1 marzo – APOPHIS – MILANO

16 marzo – AREA CITY – MESTRE

19 e 20 marzo – MIAMI WINTER MUSIC CONFERENCE

23 marzo – SUPALOVA – FIERA DI TREVIGLIO – TREVIGLIO (Milano)

31 marzo – LA CASA DEI GELSI – ROSÀ (Vicenza)

È disponibile in vinile l’edizione limitata di SUPALOVA, contenente i remix di alcuni brani di successo della musica house e inediti.

Joe T Vannelli, dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della House Music con oltre 20 dischi d’oro e di platino. Nel corso della sua carriera ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di “Children” di Robert Miles, “Another Brick in the Wall” remix dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May”, “Play With the Voice”. Sempre al centro della scena dance e dei maggiori club italiani ed internazionali, collabora con alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama musicale italiano e internazionale a partire dal remix di “ITALODISCO” dei The Kolors (Warner Music Italy) il successo dell’estate 2023, “Call Me” di Ivana Spagna, “Profondo Rosso” di Claudio Simonetti’s Goblin e nuovi progetti discografici che lo vedono attivo protagonista della scena dance e pop.