Istituto Ganassini di Milano partner di Radioimmaginaria al festival di Sanremo 2024

Istituto Ganassini torna al Festival di Sanremo per il quarto anno consecutivo in qualità di partner di Radioimmaginaria, radio e network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni.

Il Festival, che quest’anno inizia martedì 6 febbraio e termina sabato 10 febbraio, si riconferma un evento attesissimo e molto seguito anche dal pubblico dei più giovani, come testimonia anche Radioimmaginaria, che dal 2011 è presente a Sanremo con le proprie postazioni radiofoniche ed un gruppo di 50 speaker adolescenti provenienti da tutta Italia. Proprio per questo motivo, Istituto Ganassini e Radioimmaginaria hanno una propria postazione a CasaSanremo, uno dei luoghi più simbolici e frequentati del Festival insieme al Teatro Ariston.

Quest’anno in particolare, Istituto Ganassini e Radioimmaginaria svolgeranno le proprie attività congiunte a bordo di “ApeRadio”. Si tratta di una stazione radiofonica viaggiante allestita a bordo di un ApePiaggio del 1970 alimentato a biometano e da pannelli solari, che dal 2019 accompagna gli speaker di Radioimmaginaria in avventure in tutta Europa. Dal cassone di “ApeRadio”, infatti, dal 5 al 10 febbraio verranno trasmesse dirette radiofoniche e, in partnership con Istituto Ganassini, saranno distribuiti al pubblico sampling dei brand Rilastil e Bioclin.

Tra i prodotti più apprezzati dal pubblico adolescente durante la settimana del Festival, c’è il deodorante Bioclin che quest’anno è “a prova di adolescelle!”. Con questo nuovo motto ideato insieme a Radioimmaginaria, Istituto Ganassini conferma la propria sensibilità ed attenzione anche alle esigenze legate alla cura e all’igiene personale dei giovanissimi.

Per il sesto anno consecutivo, inoltre, Radioimmaginaria coordinerà “La Giuria degli Adolescenti”, una giuria composta da ragazze e ragazzi dagli 11 ai 22 anni provenienti da tutta Italia che votano ogni sera per decretare l’artista preferito dal pubblico di questa età. Quest'anno le iscrizioni alla Giuria, che si sono chiuse alla mezzanotte di domenica 4 febbraio, hanno registrato più di 1000 adesioni. I contenuti e i programmi di Radioimmaginaria si possono seguire sul sito radioimmaginaria.it e sul canale Instagram @onair_radioimmaginaria

“Siamo molto contenti di partecipare anche quest’anno al Festival di Sanremo insieme ai nostri amici di Radioimmaginaria – ha detto Vittoria Ganassini, direttore Corporate Social Responsibility di Istituto Ganassini – È sempre molto stimolante supportare questo progetto, pensato e realizzato da giovani per i giovani: oltre a essere molto divertente, ci ricorda ogni volta l’importanza del nostro impegno in ambito CSR, volto a generare un impatto positivo sulle persone e sui luoghi e garantire alle prossime generazioni un futuro migliore e più sostenibile”.