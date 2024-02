essence e Catrice a Sanremo per un esclusive make-up experience aperto a tutti

In concomitanza con il Festival di Sanremo, cosnova Italia ha organizzato nella città dei fiori delle esclusive make-up experience essence e Catrice presso il punto vendita UPIM di Via Giacomo Matteotti 50.

Ogni pomeriggio dal 6 all’11 febbraio, due make-up artist essence e Catrice saranno a disposizione di tutti i clienti UPIM per far provare i prodotti dei due brand in speciali momenti beauty e realizzare colorati look perfetti per la settimana del Festival.

Inoltre, il 7 e 8 febbraio, ci saranno le special guest di essence e Catrice Giulia Penna e Megghi Galo, per coinvolgere ancor di più i clienti, intervistarli, fare foto e contenuti video, post, reel, rendendo ancora più virale questo appuntamento con il make-up.

È una occasione davvero unica per tutti i beauty lover che nei giorni del festival saranno a Sanremo, per divertirsi con il make-up e incontrare due celebri talent.

I contenuti social che verranno realizzati durante le make-up experience potranno essere condivisi nelle nuovissime pagine Instagram Italia di essence e Catrice appena lanciate nei giorni scorsi, basterà taggare @essence.cosmetics.italia e @catrice.cosmetics.italia.