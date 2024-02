A Santa Tecla "Il Festival si Mostra": inaugurata l'esposizione per i primi 74 anni della kermesse (Foto e Video)

Una passeggiata tra gli abiti indossati da Sabrina Ferilli, Elodie, Michelle Hunziker, Amadeus, Claudio Baglioni e tanti altri protagonisti del Festival della Canzone Italiana, oltre a tv e radio d’epoca, ologrammi e proiezioni di immagini della più famosa manifestazione canora nazionale: questo è quanto si potrà ammirare a partire da oggi, lunedì 5 febbraio, al Forte Santa Tecla. L’esposizione intitolata “Il Festival si Mostra” racconta lungo un percorso articolato in cinque sale, i settantaquattro anni del festival, dagli esordi del 1951 fino ad arrivare ai giorni d’oggi.

All’inaugurazione, avvenuta questo pomeriggio alle 17.30, ha partecipato anche il Direttore Rai Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, che ha ricordato l’importante anniversario che quest’anno viene celebrato: “Il settantaquattresimo Festival di Sanremo cade nel periodo ideale per omaggiare i settant’anni della televisione, fondamentalmente della Rai, e i cent’anni della radio. Si tratta di un’occasione a cui lavoriamo tutti noi di Rai con il massimo dell’attenzione, lo faremo dentro il festival di Sanremo con diversi appuntamenti e diverse punteggiature, e poi con tante iniziative per tutto il 2024. Lo abbiamo già fatto con ‘Rischiatutto’, lo faremo a febbraio con Massimo Giletti che tornerà in Rai per l’occasione, fino a chiudere questa ricorrenza ad ottobre, quando si terrà l’evento dedicato in gran parte ai cento anni della radio”. E ancora: “Non ho ancora visto l’esposizione, sono qui per la prima volta ma mi aspetto una cosa bellissima. Ho vissuto indirettamente i preparativi perché ho dei colleghi splendidi che hanno lavorato alla realizzazione. Viene raccontata non solo la storia di Sanremo e della Rai, ma è un omaggio alla cultura in senso più ampio, che è una delle mission principali dell’azienda”.

Presente anche Silvana Ormea, Assessore alla Cultura della città di Sanremo: “Questa esposizione vuole ricordare l’importanza di quello che è stato per tutti noi la televisione italiana. Stiamo per entrare in uno scrigno prezioso, cent’anni della radio, settanta della televisione, cinque sale espositive ologrammi, vecchie radio, abiti che hanno fatto la storia del festival di Sanremo. Ringrazio, come rappresentate del Comune di Sanremo, veramente tutta la Rai, ci sono tante collaborazioni con i vari dipartimenti e in questi anni abbiamo fatto cose molto belle: speriamo di continuare così, questa è veramente una collaborazione preziosa”.

Sarà possibile visitare l’esposizione da lunedì 5 febbraio con i seguenti orari:

lunedì 5 dalle 15.00 alle 20.00

da martedì 6 a sabato 10 dalle 10.00 alle 20.00

domenica 11 dalle 10.00 alle 18.00

(ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura).

L’ingresso alla mostra sarà gratuito.

Il progetto è stato realizzato dalle Direzioni Comunicazione ed Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Direzione Teche e Produzione TV (Museo della Radiotelevisione di Torino), e con la partecipazione del Comune di Sanremo, della Direzione Regionale Musei Liguria, e di Rai Pubblicità.