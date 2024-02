Festival di Sanremo 2024: convenzione di 'Gruppo Eventi' e Rai Pubblicità per l'assistenza sanitaria

Per la prima volta, in funzione della massiccia partecipazione di residenti e turisti per il Festival di Sanremo, i soccorsi nel centro della città saranno diversificati.

Oltre alle classiche pubbliche assistenze che continueranno nei loro servizi, infatti, l’Asl 1 Imperiese si occuperà dell’assistenza all’Ariston con un vero e proprio pronto soccorso. Il coordinamento ed il piano sanitario è stato messo a punto dal Dottor Giacomo Balestra. Il ‘Gruppo Eventi’ e Rai Pubblicità, invece, hanno stipulato una convenzione per gli appuntamenti di 'Tra palco e città' con la P.A. Croce Verde Busallese, che, a sua volta, ha creato per l'occasione un'associazione temporanea di scopo ad hoc, alla quale collaborano varie organizzazioni di volontariato affiliate alla Rete Associazione Nazionale di Azione Sociale e operanti nell'ambito del soccorso e dell'assistenza sanitaria e antincendio: P.A. Croce Verde Busallese, P.A. Nuova Ponente Emergenza, P.A. Croce Gialla Genova, Castellanza Soccorso, P.A. La Spezia, Libertas Imperia e UNADV.

Previsti due turni, dalle 10 alle 17 e dalle 17 alle 3 con una decina di persone nelle postazioni mobili più quelle sulle ambulanze.