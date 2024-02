Ventimiglia: 'Perchè?', rappresentazione teatrale nel Giorno del Ricordo per gli studenti delle scuole

A pochi giorni dalla rappresentazione teatrale di “Anche noi all’Inferno” in occasione della Giornata della Memoria per ricordare le vittime della Shoah, Liber Theatrum torna in scena, ancora una volta al Teatro Comunale di Ventimiglia – Venerdì 9 Febbraio alle ore 10.00 - con ingresso riservato per gli studenti del Liceo Aprosio e delle scuole medie ventimigliesi, con un nuovo e originale spettacolo teatrale per la commemorazione delle vittime delle “foibe” nel Giorno del Ricordo, inserito nella stagione teatrale invernale in corso a Ventimiglia.

“Perchè?” il titolo scelto dal regista Diego Marangon, per porre domande e cercare di trovare risposte a una delle pagine più controverse e drammatiche della storia d’Italia.

Conseguenza quasi inevitabile della precedente e altrettanto dura e tragica occupazione fascista in Croazia e Slovenia, all’indomani della firma dell’Armistizio dell’8 Settembre 1943 eventi terribili e tante, troppe, morti italiane si susseguirono sul territorio dalmato al di là dell’Adriatico.

Prima il massacro degli italiani uccisi nelle foibe. Poi il conseguente esodo di circa 350mila giuliano-dalmati dai territori della costa adriatica della ex Jugoslavia, avvenuto tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni cinquanta. Infine il lungo loro peregrinare in diverse strutture di accoglienza: campi profughi sparsi nel territorio italiano, che per le condizioni igienico sanitarie erano più simili a veri e propri campi di prigionia.

Un viaggio alla scoperta di un drammatico evento storico taciuto e quasi tenuto nascosto per troppo tempo. Una pagina della storia italiana ancora troppo poco conosciuta, per un percorso di riconciliazione nazionale in parte non ancora concluso e forse neppure iniziato!

In scena saranno Ambra Moretto, Barbara Piombo, Carlo Maria Maggia, Gilles Breton, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Massimo Cattanea, Mimma Palumbo, Mirella Fazzolari.