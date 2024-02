Sanremo2024: il dottor Lorenzo Fornasari pronto a portare nella città dei fiori la sua oasi del benessere

Il conto alla rovescia per l’evento più importante dell’anno è ormai agli sgoccioli, mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo e all’inaugurazione del Festival dei Sogni targato Dream massage in scena presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

Il dott. Lorenzo Fornasari è pronto a scendere in campo nella squadra del comitato scientifico del Master Massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi edizione Sanremo 2024 capitanati dal Prof. Serra.

Nella settimana più adrenalinica dell’anno, presso la più esclusiva luxury spa della Costa Azzurra prenderà vita il Festival dei Sogni, che in parallelo con il Festival di Sanremo accompagnerà artisti e personaggi del mondo dello spettacolo ad affrontare al meglio lo stress dei tanti impegni festivalieri.

Consulenze e trattamenti esclusivi messi al servizio del Festival dallo staff Dream Massage. Il benessere di Sanremo è da oltre un decennio nelle sapienti mani dello spa manager internazionale Stefano Serra, e quest’anno ad affiancarlo in questa avventura anche un comitato scientifico d’eccellenza composto da specialisti di vari ambiti medici di indubbia professionalità, di cui il Dott. Fornasari è cuore pulsante.

La sua figura è una delle grandi novità di quest’anno.

Il dott. Fornasari non è solo un fisioterapista, osteopata o esperto in nutrizione. È un tessitore di storie e guarigioni. Con la sua abilità, ha esplorato il legame sacro tra mente e corpo. Per lui, non si tratta di un mestiere, ma di un palpito profondo, un impegno viscerale verso l'illuminazione di chi anela a un benessere vero e genuino.

Più che un semplice metodo, il suo approccio è un’arte, plasmata dalla convinzione che la salute sia armonia in cui ogni elemento è parte di un mosaico che celebra l'essenza complessa dell'essere umano.

Ed ora è pronto a portare nella città dei fiori le sue competenze acquisite in anni di esperienze sul campo nella prestigiosa Lugano.

Infatti, trasferitosi in Svizzera per seguire la formazione come fisioterapista, si è poi specializzato in osteopatia, nutrizione, mental coaching e biohacking.

Qui ha coltivato il sogno ardente di creare un'oasi dedicata al rinnovamento della mente, del corpo e dello spirito.

Lui cresciuto all'ombra delle malattie che hanno toccato la sua famiglia, ha compreso che ogni piccola scelta quotidiana può trasformare una vita, portando a una profonda sensazione di benessere.

Ha scoperto che il cambiamento non è un'illusione, ma una sinfonia di gesti consapevoli che danno vita al benessere.

La sua missione è diventata chiara: aiutare gli altri a riscoprirsi e a rinascere.

Da questa metamorfosi personale e professionale è nata REACTIV®, una piattaforma svizzera dedicata al benessere e alla crescita personale.

E le sue innovative linee di integratori naturali sono diventate un punto di riferimento per coloro che desiderano raggiungere una salute ottimale e un benessere duraturo.

"La salute insieme alla cura di sé stessi è una cosa preziosa e si merita il primo posto nella lista degli obiettivi da raggiungere".

La sua figura unisce il sacro e il profano, fornendo gli strumenti per una vita sana, insegnando l'importanza dell'ascolto del proprio corpo, della nutrizione consapevole e della connessione con il proprio spirito.

Attraverso un mix di competenze e una profonda dedizione, fornisce consulenze personalizzate e programmi su misura che integrano vari aspetti del benessere. Le sue conoscenze di fisioterapia e osteopatia si uniscono a tecniche avanzate di nutrizione, biohacking e crioterapia per offrire una gamma completa di soluzioni per la salute fisica. Inoltre, con la sua esperienza di mental coaching, promuove una mentalità positiva e resiliente, mettendo in risalto il collegamento tra mente e corpo. Questo approccio multi sfaccettato è fondamentale per raggiungere una salute duratura e completa.

La sua missione ultima è guidare gli altri in un viaggio di trasformazione, aiutando a riscoprire la scintilla interiore e viverla in una vita piena di vitalità e benessere.

Questa è la sua filosofia di vita ed è quello che porterà a Sanremo, certo di poter fare la differenza anche lì.