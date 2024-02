Sanremo 2024: martedì prossimo inaugurazione del 'Festival della bellezza' con il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato

Questa che sta per entrare, è la settimana più attesa da milioni di Italiani in ogni parte del mondo. Perché è la settimana che vedrà andare in scena il Festival per eccellenza: quello della canzone italiana. Ma è anche una settimana che vedrà tante iniziative importanti e significative che si svolgeranno proprio a Sanremo in occasione ed in concomitanza del Festival. Tra queste sicuramente quelle organizzate dall'Intergruppo Parlamentare 'La Cultura della Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere' presieduto dall'On. Gimmi Cangiano coadiuvato dalle Dottoresse Maria Rosaria Boccia e Maria De Martino.



"L'Intergruppo ha infatti pensato - si spiega nel comunicato - ad un 'Festival della Bellezza' che sarà condotto da Monica Marangoni che ha creduto e sviluppato questo festival caratterizzato da giorni di dibattiti, confronti, workshop ed esperienze sul campo per far conoscere quel rapporto che insiste tra bellezza e medicina estetica e grazie alla partecipazione attiva dello chef Alessandro Dentone della federazione Italiana Cuochi si parlerà di quanto sia importate anche una sana alimentazione. Un rapporto che deve necessariamente essere di equilibrio armonico, perché solo acquisendo la giusta consapevolezza di se stessi e degli strumenti che la medicina estetica ed uno stile di vita sano possono fornire, si è in grado di prevenire tanti disturbi fisici e psicologici e prevenire malattie oncologiche di diversa natura. Un messaggio importante di divulgazione medico-scientifica, che parte proprio oggi, nella Giornata Mondiale contro i Tumori, e che arriverà a Sanremo il 6 Febbraio con la prima giornata del Festival, inaugurato dal Sottosegretario alla Salute On. Marcello Gemmato, e caratterizzato da interventi di medici affermati a livello internazionale e di chef tra i più noti e riconosciuti. Tanti anche i personaggi del mondo dello spettacolo, i Sindaci, gli Imprenditori e gli operatori del Terzo Settore che porteranno la loro presenza ed il loro contributo".